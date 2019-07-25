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В Смиловичском детском саду появился музей белорусской сказки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Место, где живет фантазия. В Смиловичском детском саду появился музей белорусской сказки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Дошкольников и их родителей здесь знакомят с героями народных преданий и мелодичностью белорусского слова. Все экспонаты для мини-музея педагоги смастерили самостоятельно.
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Новости Беларуси. Место, где живет фантазия. В Смиловичском детском саду появился музей белорусской сказки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Дошкольников и...
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