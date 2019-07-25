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«Врачи внушают нам оптимизм»: посол Беларуси в Турции рассказал о состоянии раненого дипломата
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусского дипломата, подвергшегося нападению в Турции, 26 июля перевели из реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Советник нашего посольства в Анкаре идет на поправку. Он уже самостоятельно ест и по просьбе доктора сделал несколько шагов по палате. Врачи обнадеживают: динамика состояния здоровья положительная. Планируется, что на днях пострадавшего посетит посол Беларуси в Турции.
Андрей Савиных, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Турции:
Мы надеемся на выздоровление. Конечно, оно не будет быстрым, но врачи внушают нам оптимизм.
Несколько дней назад советника посольства Беларуси в Турции ранили. Нападавшим оказался отставной военный. После нападения он покончил с собой. По имеющимся данным мужчина страдал от психических расстройств.
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Новости Беларуси. Белорусского дипломата, подвергшегося нападению в Турции, 26 июля перевели из реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Советник...
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