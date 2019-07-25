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«Врачи внушают нам оптимизм»: посол Беларуси в Турции рассказал о состоянии раненого дипломата

26.07.2019 22:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусского дипломата, подвергшегося нападению в Турции, 26 июля перевели из реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Советник нашего посольства в Анкаре идет на поправку. Он уже самостоятельно ест и по просьбе доктора сделал несколько шагов по палате. Врачи обнадеживают: динамика состояния здоровья положительная. Планируется, что на днях пострадавшего посетит посол Беларуси в Турции.

«Врачи внушают нам оптимизм»: посол Беларуси в Турции рассказал о состоянии раненого дипломата

Андрей Савиных, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Турции:
Состояние нашего сотрудника улучшается, он находится в сознании. Сегодня он был переведен из реанимационной палаты в общую (индивидуальную, разумеется). Его посещает супруга.

Мы надеемся на выздоровление. Конечно, оно не будет быстрым, но врачи внушают нам оптимизм.

Несколько дней назад советника посольства Беларуси в Турции ранили. Нападавшим оказался отставной военный. После нападения он покончил с собой. По имеющимся данным мужчина страдал от психических расстройств.

Владимир Макей рассказал, что могло стать причиной нападения на белорусского дипломата в Анкаре

Люди в материале: Андрей Савиных, Александр Поганшев
 
 
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Новости Беларуси. Белорусского дипломата, подвергшегося нападению в Турции, 26 июля перевели из реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Советник...
 
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