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Нападающий «Шахтёра» Николай Януш о победе над «Эсбьергом»: «Мы были готовы к такой игре»

26.07.2019 23:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» сделал весомую заявку на выход в третий квалификационный раунд футбольной лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нападающий «Шахтёра» Николай Януш о победе над «Эсбьергом»: «Мы были готовы к такой игре»

Накануне на домашнем стадионе «Строитель» горняки встречались с гостями из датского «Эсбьерга». Уже на пятой минуте Бакай хитроумно исполнил штрафной удар. Игроки из стенки датчан подпрыгнули, а мяч полетел низом прямо в угол ворот. А на 55-ой минуте хозяева поля удвоили свое преимущство. И снова не обошлось без Бакая. Албанец подал угловой, а Рыбак переадресовал мяч в цель.

Нападающий «Шахтёра» Николай Януш о победе над «Эсбьергом»: «Мы были готовы к такой игре»

Гостям при таком раскладе важно было забить, в ответной встрече выездной гол мог оказаться решающим. Но сделать этого «Эсбьергу» было не суждено: Вратарь «Шахтера» Андрей Климович совершил несколько отличных сейвов и сохранил для своей команды комфортное преимущество. 2-0 победа «Шахтера». До финального свистка счет так и не изменился.

Нападающий «Шахтёра» Николай Януш о победе над «Эсбьергом»: «Мы были готовы к такой игре»

Николай Януш, нападающий ФК «Шахтер»:
Со скандинавами на сборах мы играли довольно часто. Их стиль игры изучили давно. В деловой манере они играют. Мы были готовы к такой игре.

Нападающий «Шахтёра» Николай Януш о победе над «Эсбьергом»: «Мы были готовы к такой игре»

Сергей Матвейчик, защитник фк «Шахтер»:
Хорошая команда. Видно что европейский уровень растет во всем. Поля было тяжелое. Нам лучше когда оно такое, чтобы держать контроль мяча.

Нападающий «Шахтёра» Николай Януш о победе над «Эсбьергом»: «Мы были готовы к такой игре»

«Шахтер» добился победы в первой игре, но судьба всего противостояния решится через неделю в Дании. Ответная игра пройдет в четверг 1 августа.

Нападающий «Шахтёра» Николай Януш о победе над «Эсбьергом»: «Мы были готовы к такой игре»

Люди в материале: Николай Януш, Сергей Матвейчик
 
 
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Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» сделал весомую заявку на выход в третий квалификационный раунд футбольной лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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