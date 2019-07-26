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Проект Urban X: BMW готовит к дебюту свой самый маленький кроссовер
Источник материала: Tut.by
Без малого 45% всего объема продаж BMW в первой половине текущего года составили «паркетники», популярность которых продолжает расти. Немудрено, что гамма кроссоверов баварской марки вскоре будет расширена.
В модельном ряду BMW в настоящее время насчитывается семь различных «паркетников», начиная от X1 и заканчивая флагманским X7. А на подходе — еще один: британское издание
В платформу заложена возможность электрификации, поэтому, кроме бензиновых и дизельных версий, Urban X получит модификацию с подзаряжаемой гибридной установкой на основе 1,5-литрового бензинового мотора и, возможно, стопроцентно электрический вариант с запасом хода до 386 км.
Размерами Urban X будет еще меньше
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В модельном ряду BMW, который уже насчитывает семь различных «паркетников», появится еще один кроссовер. Подробности сообщает Auto Express.
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