ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проект Urban X: BMW готовит к дебюту свой самый маленький кроссовер

26.07.2019 23:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Без малого 45% всего объема продаж BMW в первой половине текущего года составили «паркетники», популярность которых продолжает расти. Немудрено, что гамма кроссоверов баварской марки вскоре будет расширена.


В модельном ряду BMW в настоящее время насчитывается семь различных «паркетников», начиная от X1 и заканчивая флагманским X7. А на подходе — еще один: британское издание Auto Express сообщает о проекте нового компактного кроссовера Urban X, который строится на переднеприводной платформе UKL2 (на ней, например, создана новая первая серия).


В платформу заложена возможность электрификации, поэтому, кроме бензиновых и дизельных версий, Urban X получит модификацию с подзаряжаемой гибридной установкой на основе 1,5-литрового бензинового мотора и, возможно, стопроцентно электрический вариант с запасом хода до 386 км.

Размерами Urban X будет еще меньше X2 — сейчас это самый компактный «паркетник» BMW, от носа до хвоста у которого 4,36 м. Ожидается, что длина перспективной модели будет варьироваться между 4,1 и 4,2 м. О сроках рыночного дебюта Urban X, которому предстоит соперничать с Audi Q2, информации пока нет.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В модельном ряду BMW, который уже насчитывает семь различных «паркетников», появится еще один кроссовер. Подробности сообщает Auto Express.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нападающий «Шахтёра» Николай Януш о победе над «Эсбьергом»: «Мы были готовы к такой игре»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика