Проект Urban X: BMW готовит к дебюту свой самый маленький кроссовер

Источник материала: Tut.by

Без малого 45% всего объема продаж BMW в первой половине текущего года составили «паркетники», популярность которых продолжает расти. Немудрено, что гамма кроссоверов баварской марки вскоре будет расширена.





В модельном ряду BMW в настоящее время насчитывается семь различных «паркетников», начиная от X1 и заканчивая флагманским X7. А на подходе — еще один: британское издание Auto Express сообщает о проекте нового компактного кроссовера Urban X, который строится на переднеприводной платформе UKL2 (на ней, например, создана новая первая серия ).





В платформу заложена возможность электрификации, поэтому, кроме бензиновых и дизельных версий, Urban X получит модификацию с подзаряжаемой гибридной установкой на основе 1,5-литрового бензинового мотора и, возможно, стопроцентно электрический вариант с запасом хода до 386 км.

Размерами Urban X будет еще меньше X2 — сейчас это самый компактный «паркетник» BMW, от носа до хвоста у которого 4,36 м. Ожидается, что длина перспективной модели будет варьироваться между 4,1 и 4,2 м. О сроках рыночного дебюта Urban X, которому предстоит соперничать с Audi Q2, информации пока нет.