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Есть проблема: переполненные классы в школах, при этом 270 $ млн ушло на проведение Европейских игр. Преподаватель подал жалобу в суд

26.07.2019 22:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пятницу, 26 июля, преподаватель Сергей Ольшевский подал жалобу в суд Московского района Минска на должностных лиц Министерства образования. Он недоволен ответом чиновников на своё электронное обращение, которое касается переполненных классов в учебных заведениях страны.

Есть проблема: переполненные классы в школах, при этом 270 $ млн ушло на проведение Европейских игр. Преподаватель подал жалобу в суд
Фото из открытых источников

Обращение в Министерство образования / Сергей Ольшевский


eschool.by

“Статистические данные, которыми ежегодно делится Минобразования, говорят о том, что в Беларуси есть глобальная проблема переполненных классов,  —  поясняет преподаватель журналисту Еврорадио.  —  Вместе с другими коллегами мы провели онлайн-опрос, который показал, что это действительно так. Например, в требованиях Кодекса об образовании прописано, что наполняемость классов в гимназиях не должна превышать 20 человек. В одной столичной гимназии есть класс, в котором числится аж 36 учащихся! И это только один пример”.


Результаты опроса
По словам Сергея Ольшевского, проблема переполненных классов актуальна для всех регионов страны. Почти половина (47,6%) из 315 опрошенных родителей рассказала, что в классах их детей учится от 26 до 30 школьников.

“На проверку тетрадей учителю выделяется 20-24 минуты, и это оплачивается, — говорит преподаватель. — Одно дело проверить 20 тетрадей, другое — 34. Проблема и в нагрузке: учитель преподаёт фактически двум классам, а получает как за один. Понятно, что от этого страдает и качество образования”.

Сергей Ольшевский направил свои замечания в Минобразования. Пришёл ответ, подписанный первым заместителем министра Ириной Старовойтовой: 

“Пунктом 35 Санитарных норм и правил установлено, что площадь учебных помещений должна быть не менее 2 кв. м на одного учащегося. Наполняемость классов регламентируется статьей 158 Кодекса… решение о целесообразности открытия классов с иной наполняемостью принимает учредитель учреждения образования”.


Сергей Ольшевский называет это отпиской.


“Я подал в суд, потому что пора уже отвечать за тот бардак, который происходит в системе образования, — объясняет он. —  Пора озвучивать проблемы и решать. Ведь страна, которая нашла 270 миллионов у.е. на проведение Европейских игр, как минимум столько же должна потратить на строительство новых школ не только в Минске, но и в регионах, столько же на решение других вопросов”.
 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу, 26 июля, преподаватель Сергей Ольшевский подал жалобу в суд Московского района Минска на должностных лиц Министерства образования. Он недоволен ответом...
 
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