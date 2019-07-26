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В выходные будет жарко, ожидается до +33°С и грозы. На субботу объявлено штормовое предупреждение

26.07.2019 21:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В эти выходные в Беларуси ожидается жара и грозы, прогнозируют синоптики. В субботу в большинстве районов пройдут дожди, в воскресенье осадки выпадут лишь местами по стране.

По информации Белгидромета, завтра в большинстве районов Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточного направления умеренный, при грозах порывистый. Предстоящей ночью будет от 12 до 18 градусов тепла, в субботу днем воздух прогреется до 23-29. В с связи с грозовыми явлениями на 27 июля объявлено штормовое предупреждение.

 

28 июля погоду будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром сгустится слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +26..+33°С.

29 июля ночью сохранится влияние теплой неустойчивой воздушной массы, днем скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с северо-запада европейской территории России. Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, максимальная днем от +20°С по северо-востоку до +33°С по юго-западу.
 
 
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В эти выходные в Беларуси ожидается жара и грозы, прогнозируют синоптики. В субботу в большинстве районов пройдут дожди, в воскресенье осадки выпадут лишь местами...
 
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