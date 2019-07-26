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Женщины каждую ночь теряют по три часа сна из-за мужчин

26.07.2019 21:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исследование показало, что женщины теряют по три часа сна каждый день из-за своих партнеров.



В летнее время качество нашего сна снижается, поскольку когда на улице жарко, то спать становится трудно, пишет Собеседник. И вот теперь выясняется, что у женщин в вопросе сна возникает еще больше проблем, если они спят вместе с любимыми мужчинами. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании, которые опросили более двух тысяч пар. Оказалось, что каждую ночь женщина теряет до трех часов сна, что составляет 105 часов в год — или 45 полных дней бессонницы.

Каждая третья женщина просыпается регулярно, а среди мужчин таких не более 20%. Кроме того, 50% принявших участие в опросе женщин постоянно ощущают нехватку сна. При этом когда исследователи спрашивали представительниц прекрасного пола о причинах их проблем со сном, то получали самые разные ответы. Но наиболее популярным ответом был храп любимого мужчины.


Многие женщины пожаловались на необходимость вставать к детям по ночам, а каждая третья вообще полагает, что ее партнер спит лучше, чем она сама. Наконец, треть всех опрошенных женщин также признались, что испытывают депрессивные мысли из-за нехватки сна, что внушает особую тревогу. Отметим, что дефицит сна может спровоцировать самые разные расстройства — от психических до физиологических.
 
 
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Исследование показало, что женщины теряют по три часа сна каждый день из-за своих партнеров.
 
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