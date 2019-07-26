Женщины каждую ночь теряют по три часа сна из-за мужчин









пишет Собеседник. И вот теперь выясняется, что у женщин в вопросе сна возникает еще больше проблем, если они спят вместе с любимыми мужчинами. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании, которые опросили более двух тысяч пар. Оказалось, что каждую ночь женщина теряет до трех часов сна, что составляет 105 часов в год — или 45 полных дней бессонницы. В летнее время качество нашего сна снижается, поскольку когда на улице жарко, то спать становится трудно,Собеседник. И вот теперь выясняется, что у женщин в вопросе сна возникает еще больше проблем, если они спят вместе с любимыми мужчинами. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании, которые опросили более двух тысяч пар. Оказалось, что каждую ночь женщина теряет до трех часов сна, что составляет 105 часов в год — или 45 полных дней бессонницы.





Каждая третья женщина просыпается регулярно, а среди мужчин таких не более 20%. Кроме того, 50% принявших участие в опросе женщин постоянно ощущают нехватку сна. При этом когда исследователи спрашивали представительниц прекрасного пола о причинах их проблем со сном, то получали самые разные ответы. Но наиболее популярным ответом был храп любимого мужчины.









Многие женщины пожаловались на необходимость вставать к детям по ночам, а каждая третья вообще полагает, что ее партнер спит лучше, чем она сама. Наконец, треть всех опрошенных женщин также признались, что испытывают депрессивные мысли из-за нехватки сна, что внушает особую тревогу. Отметим, что дефицит сна может спровоцировать самые разные расстройства — от психических до физиологических.



