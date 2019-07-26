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Женщины каждую ночь теряют по три часа сна из-за мужчин
Источник материала: Партизан
Исследование показало, что женщины теряют по три часа сна каждый день из-за своих партнеров.
В летнее время качество нашего сна снижается, поскольку когда на улице жарко, то спать становится трудно,
Каждая третья женщина просыпается регулярно, а среди мужчин таких не более 20%. Кроме того, 50% принявших участие в опросе женщин постоянно ощущают нехватку сна. При этом когда исследователи спрашивали представительниц прекрасного пола о причинах их проблем со сном, то получали самые разные ответы. Но наиболее популярным ответом был храп любимого мужчины.
Многие женщины пожаловались на необходимость вставать к детям по ночам, а каждая третья вообще полагает, что ее партнер спит лучше, чем она сама. Наконец, треть всех опрошенных женщин также признались, что испытывают депрессивные мысли из-за нехватки сна, что внушает особую тревогу. Отметим, что дефицит сна может спровоцировать самые разные расстройства — от психических до физиологических.
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Исследование показало, что женщины теряют по три часа сна каждый день из-за своих партнеров.
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