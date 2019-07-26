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Главный инженер «Бабушкиной крынки» получил 10 лет

26.07.2019 21:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд признал бывшего главного инженера «Бабушкиной крынки» виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и приговорил к 10 годам лишения свободы.

 Причиненный предприятию ущерб оценили в 416 тысяч рублей, сообщает областная милиция.
В УВД Могилевского облисполкома отметили, что главный инженер «Бабушкиной крынки» попал в поле зрения правоохранителей в 2017 году. Они провели проверку и выяснили, что мужчина с конца 2013 года был в сговоре с сотрудниками коммерческих организаций и своей женой, которая являлась учредителем одной из них. Он организовал поставку различных товарно-материальных ценностей и оборудования по завышенной стоимости, причинив предприятию ущерб на общую сумму более 416 тысяч рублей.
 

В суде Октябрьского района Могилева уже огласили приговор фигурантам дела. Главный инженер предприятия отправится в колонию усиленного режима на 10 лет. Также у него конфискуют имущество. Его супруга получила 6 лет лишения свободы, сотрудник коммерческой организации – 7 лет с конфискацией имущества.
 
Теги: Могилев
 
 
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Суд признал бывшего главного инженера «Бабушкиной крынки» виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и приговорил к 10 годам лишения...
 
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