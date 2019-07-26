Белорусский МИД заявил протест Литве из-за коммерческой сделки

информируют в пресс-службе белорусского дипведомства. В пятницу, 26 июля, в офис белорусского МИДа был вызван Временный поверенный Латвии в Беларуси,в пресс-службе белорусского дипведомства.





Дипломату был заявлен протест.





– Основанием для вынесения протеста стали действия литовского правительства. А именно, вмешательство в коммерческую сделку с участием белорусской компании руководства Литвы. Был выдвинут надуманный, с нашей точки зрения, предлог: якобы сделка «не соответствовала интересам национальной безопасности», – пояснили в пресс-службе.





Подчеркивается, такие действия литовской стороны базируются на ошибочном мнении и наносят явный вред торгово-экономическим отношениям двух стран.