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Белорусский МИД заявил протест Литве из-за коммерческой сделки

26.07.2019 21:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Литвы фактически исключило из проекта белорусскую компанию

В пятницу, 26 июля, в офис белорусского МИДа был вызван Временный поверенный Латвии в Беларуси, информируют в пресс-службе белорусского дипведомства.

Дипломату был заявлен протест. 

– Основанием для вынесения протеста стали действия литовского правительства. А именно, вмешательство в коммерческую сделку с участием белорусской компании руководства Литвы. Был выдвинут надуманный, с нашей точки зрения, предлог: якобы сделка «не соответствовала интересам национальной безопасности», – пояснили в пресс-службе.

Подчеркивается, такие действия литовской стороны базируются на ошибочном мнении и наносят явный вред торгово-экономическим отношениям двух стран.
 
 
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Правительство Литвы фактически исключило из проекта белорусскую компанию
 
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