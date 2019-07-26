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Порошенко вновь в центре внимания: ветеран из России влез на машину Порошенко

26.07.2019 21:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Киеве ветеран боевых действий на востоке Украины запрыгнул на капот машины экс-президента Петра Порошенко. Его почти сразу же отогнали охранники.

Нападавшим оказался уроженец Санкт-Петербурга Никита Макеев, которому в июле этого года действующий президент Владимир Зеленский дал укранское гражданство.

Раньше Макеев воевал в полку "Азов" в составе украинской армии.


В видеоролике, выложенном в Youtube, он объясняет, что хотел своим поступком отомстить предшественнику Зеленского за то, что тот не выполнил обещание дать гражданство иностранным добровольцам, воевавшим за украинскую армию.

Петр Порошенко никак не комментировал этот инцидент.
 
 
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В Киеве ветеран боевых действий на востоке Украины запрыгнул на капот машины экс-президента Петра Порошенко. Его почти сразу же отогнали охранники.
 
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