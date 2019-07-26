Порошенко вновь в центре внимания: ветеран из России влез на машину Порошенко

Нападавшим оказался уроженец Санкт-Петербурга Никита Макеев, которому в июле этого года действующий президент Владимир Зеленский дал укранское гражданство.





Раньше Макеев воевал в полку "Азов" в составе украинской армии.









В видеоролике, выложенном в Youtube, он объясняет, что хотел своим поступком отомстить предшественнику Зеленского за то, что тот не выполнил обещание дать гражданство иностранным добровольцам, воевавшим за украинскую армию.





Петр Порошенко никак не комментировал этот инцидент.



