Скандалы в белорусском образовании потрясли общество. Топ-6

Инцидент в Щучинском сельскохозяйственном лицее стал очередным фактом, говорящем о проблемном состоянии белорусской системы образования. Обматеривших первокурсника директора и социального педагога уволили, но другие примеры говорят о том, что отношения между белорусскими педагогами и учениками после этого вряд ли сильно изменятся.





В бизнес-среде бьют в набат: «Если в пединститутах недобор, и мы берем любых людей, которые вообще готовы там учиться, то потом мы этим людям доверяем самое дорогое – наших детей. И эти люди потом формируют сознание наших детей. Что мы делаем?!»





составил список из самых громких скандалов в белорусском образовании за последний год – помимо инцидента в Щучинском лицее. К сожалению, многие из них выглядят уже типичными для нашей страны. UDF.BYсписок из самых громких скандалов в белорусском образовании за последний год – помимо инцидента в Щучинском лицее. К сожалению, многие из них выглядят уже типичными для нашей страны.

Мошенничество педагогов полоцкой школы

Год назад разгорелся скандал вокруг одной из средних школ Полоцка: в отношении ее педагогов (в том числе директора) возбудили порядка десяти уголовных дел. Учителя завышали себе педагогическую нагрузку, занимаясь приписками. Ущерб составил более 24 тысяч рублей.





Осенью над обвиняемыми прошли суды. Часть из них отделалась административным наказанием, часть – уголовным. Но сроки получили с отсрочкой наказания.

Принудительное вступление в БРСМ и уплата взносов

Здесь стоит говорить даже не о скандале, а о серии скандалов, поскольку белорусские учащиеся все смелее отстаивают свои права в отношениях с БРСМ. Осенью прошлого года сеть взорвала запись, на которой замдиректора по воспитательной работе минской гимназии настойчиво уговаривает детей вступать в БРСМ. Почувствовав сопротивление, педагог заявила об «антисоветчине» и «антибелорусчине».

На это в БРСМ лишь развели руками: «Таких фактов в организации быть не должно, никто никого к нам не загоняет».





Как следствие, сообщения о принудительном характере отношений с БРСМ продолжают поступать. Летом текущего года 11-классники одной из столичных гимназий узнали, что состоят в организации и якобы платят взносы – хотя ни на первое, ни на второе они не соглашались. В результате педагога-организатора уволили за подделку документов.





А месяц назад выпускник БГПУ случайно выяснил, что он также состоял в БРСМ и членские взносы без его ведома вычитали из стипендии. Деньги парню так и не вернули.

Запрет на критику со стороны педагогов и студентов





В прошлом году ученикам музыкальной школы в агрогородке Подлабенье несколько месяцев пришлось заниматься в классе без света. На уроках учителя использовали фонарики. В конце концов, одна из педагогов решилась сфотографировать абсурдную ситуацию. Вскоре ее вызвали в Гродненский райисполком и предложили написать заявление по соглашению сторон.





После скандала в СМИ чиновники заявили, что с учительницей была только проведена бесед, и она продолжает работать.





Подобные истории продолжают иметь место. Весной текущего года в БГУ утвердили новые правила внутреннего распорядка, согласно которым студентам запретили оставлять в соцсетях и СМИ комментарии, которые «могут нанести угрозу имиджу и деловой репутации университета».

Двойное убийство в Столбцовской школе





Фото: Tut.by





В феврале страна оказалась повергнута в шок, когда ученик 10-го класса СШ № 2 в Столбцах во время уроков ножом убил учительницу и старшеклассника.





Теперь Следственный комитет говорит о девиантном поведении обвиняемого – это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от общепринятых. Если это действительно так, то возникает очередной вопрос к белорусской системе образования, которая проморгала угрозу, хотя были основания обратить внимание на психологическое состояние ученика.





Тем более подобные трагедии уже случались в последние годы: в ТЦ «Европа» «парень с бензопилой» убил женщину, а в минской гимназии 15-летний школьник тяжело ранил ножом учительницу.

Нарушения при проведении олимпиады





Фото: 015.by





Весной о «сливах» на республиканской олимпиаде по географии публично рассказал одиннадцатиклассник из Лиды Игнат Ильюшонок. Было доказано, что задания на олимпиаде действительно можно получить до момента ее проведения.





В Министерстве образования вынуждены были признать нарушения и уволили работника, который передавал олимпиадные задания участникам. Заодно аннулировали результаты олимпиады.





Показательно, что об истинном положении дел не стало бы известно, если бы не смелость одиннадцатиклассника.

Рукоприкладство преподавателя

В апреле осудили бывшего заместителя директора Минского областного кадетского училища Анатолия Булгака. Следствие выяснило, что один из руководителей находящегося в Слуцке учреждения образования унижал и избивал курсантов и иногда для издевательств использовал иглы (!) По делу проходили 5 потерпевших, всего насчитали 9 эпизодов издевательств.









Вину замдиректора не признал, заявив, что «воспитательный процесс — это сложный и длительный процесс». Педагога приговорили к трем годам усиленного режима.



