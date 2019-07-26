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WhatsApp избавят от привязки к смартфону

26.07.2019 21:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мессенджер WhatsApp в скором времени освободит пользователей от привязки к смартфону. Как сообщает WABetaInfo, ведется работа над соответствующей системой.

В настоящее время для использования WhatsApp на компьютере необходимо постоянное подключение смартфона. Если устройство выключено, то пользователь не сможет отправлять сообщения с компьютера, пишет Лента.ру

По данным WABetaInfo, планируется создать систему с несколькими учетными записями, из-за чего мессенджер станет доступен на ПК независимо от смартфона. При этом сообщения, утверждает инсайдер, как и раньше будут храниться на смартфоне и синхронизироваться в приложениях на других устройствах.

После реализации системы с несколькими аккаунтами также планируется выпустить отдельный WhatsApp для планшетов Apple — iPad. В настоящее время для использования мессенджера на планшете требуется привязка к смартфону.


Официально WhatsApp пока никак не прокомментировал эту информацию.

Ранее WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования мессенджером.
 
 
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Мессенджер WhatsApp в скором времени освободит пользователей от привязки к смартфону. Как сообщает WABetaInfo, ведется работа над соответствующей системой.
 
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