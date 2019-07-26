WhatsApp избавят от привязки к смартфону

пишет Лента.ру В настоящее время для использования WhatsApp на компьютере необходимо постоянное подключение смартфона. Если устройство выключено, то пользователь не сможет отправлять сообщения с компьютера,Лента.ру





По данным WABetaInfo, планируется создать систему с несколькими учетными записями, из-за чего мессенджер станет доступен на ПК независимо от смартфона. При этом сообщения, утверждает инсайдер, как и раньше будут храниться на смартфоне и синхронизироваться в приложениях на других устройствах.





После реализации системы с несколькими аккаунтами также планируется выпустить отдельный WhatsApp для планшетов Apple — iPad. В настоящее время для использования мессенджера на планшете требуется привязка к смартфону.









Официально WhatsApp пока никак не прокомментировал эту информацию.





Ранее WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования мессенджером.



