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Столтенберг так и не видит изменений в позиции Москвы по ДРСМД

26.07.2019 21:49 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу за неделю до объявленного Вашингтоном срока выхода из ДРСМД в очередной раз заявил, что не видит от России никаких сигналов для спасения этого договора.

"К сожалению, мы не увидели никаких сигналов, что Россия готова выполнять обязательства в рамках ДРСМД", - сказал Столтенберг немецкому изданию "Шпигель".

Он подчеркнул, что оценку США о нарушении договора Россией разделяют все члены Североатлантического альянса. Столтенберг отметил, что "многие союзники" США вне НАТО согласны с позицией Вашингтона к России в том, что касается соблюдения договора.

Столтенберг вновь напомнил об опасности, которую несут новые российские виды вооружений. По его словам, "они мобильны, их местоположение трудно определить и они могут достичь европейского города, к примеру, Берлина в течение нескольких минут".

Генсек НАТО напомнил, что США собираются выйти из ДРСМД 2 августа. Если Россия до этого времени не вернется к выполнению своих обязательств, "договор умрет", - заявил Столтенберг.

Глава альянса отметил, что на прекращение действия договора НАТО будет реагировать "соответствующе". Размещения новых ракетных систем средней дальности в Европе, по его словам, в планах альянса нет.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение США выйти из ДРСМД 2 августа. Помпео не исключил, что США развернут новые ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

 
 
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу за неделю до объявленного Вашингтоном срока выхода из ДРСМД в очередной раз заявил, что не видит от России...
 
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