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Взрывы, стрельба, показательное разминирование. Как отпраздновала столетие 2-я ордена Красной Звезды инженерная бригада
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вековой юбилей отмечает 2-я ордена Красной Звезды инженерная бригада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужество и героизм солдат и офицеров этой воинской части во время Великой Отечественной широко известны во всем мире. Сегодня это мобильный высокопрофессиональный коллектив, который ежегодно участвует в обезвреживании мин и снарядов, на высоком уровне представляет Беларусь на международных учениях и армейских играх.
100-летие бригады инженеры с размахом отметили в парке 900-летия Минска.
2-я ордена Красной Звезды инженерная бригада. В самом названии – большая история. Истоки еще в гражданской, громкая слава в Великую Отечественную. К вековому юбилею подошли с богатым багажом. Теперь это бренд белорусской армии.
Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооружённых сил Беларуси:
Часто перед личным составом стоят задачи совсем не учебные. После войны Беларусь была буквально напичкана минами, снарядами и бомбами. Опасные находки обнаруживают до сих пор. И сразу же приезжают инженеры из «двойки».
Денис Руденко, старший инструктор гуманитарного разминирования 2-й ордена Красной Звезды инженерной бригады:
И всегда рядом с солдатами четвероногие бойцы. Нюх заточен на любой вид минной начинки. Занимаются с ними срочники, затем это может стать полноценной профессией.
Евгений Сушко, инструктор-сапер 2-й ордена Красной Звезды инженерной бригады:
Саперы, инженеры, инструкторы – в бригаде служат ребята, что называется, с головой. Военная специальность предполагает постоянную учебу, совершенствование знаний. Для многих это может стать хорошим дополнением к высшему образованию.
Евгений Усик, водитель 2-й ордена Красной Звезды инженерной бригады:
Инженеры – мастера не только в своем боевом деле. Всегда готовы помочь и гражданскому населению. Уборка урожая, ликвидация последствий стихийных бедствий, строительство мостов.
Виктор Вырвинский, командир 2-й ордена Красной Звезды инженерной бригады:
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:
100-летний юбилей бригада отметила в Чижовке, в парке 900-летия. Военным было чем похвастаться. Самоходная установка «Гвоздика». Путепрокладчики БАТ-1 и ИМР-2, которые способны «взрыть» самую непроходимую местность. Мобильный мост ТММ-3 (его можно развернуть в любых условиях и провезти по нему более полусотни тонн). Новейшая бронированная машина «Дракон». Вся эта грозная техника стала 26 июля эффектной фотозоной для минчан.
Станислав Северинцев:
Михаил Борисевич:
Самой зрелищной частью стала демонстрация умений инженеров: взрывы, стрельба, показательное разминирование снаряда. Задача выполнена, зрители в восторге.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Ну а хедлайнером праздника цвета хаки стал Александр Солодуха. Годовой праздник армейских инженеров для него не проходное выступление.
Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:
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Взрывы, стрельба, показательное разминирование. Как отпраздновала столетие 2-я ордена Красной Звезды инженерная бригада
Новости Беларуси. Вековой юбилей отмечает 2-я ордена Красной Звезды инженерная бригада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужество и героизм солдат и...
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