Житель Волковыска из своего сада персики носит ведрами

Источник материала: Новости Волковыска

Василий Соловей посадил персик четыре года назад. В этом году впервые собрал урожай — целых два ведра.

Зацвело деревце первый раз на второй год после посадки. А теперь стало плодоносить полноценно, сообщает Наша Ніва.

«Персики не требуют особого ухода. Если сравнивать мои персики с привозными, то наши меньше по размеру, но слаже, кожица у них мягкая и бархатная. На следующий год буду расширять плантацию персиков. Яблони — это банально. Ну, абрикосы растут у меня, орехи. Это также тривиально и никого этим не удивишь», — рассказывает хозяин персиков.