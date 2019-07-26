Горецкие всадницы победили на областных соревнованиях

Источник материала: Горецкий вестник

Горецкие всадницы вернулись с победами с Открытого первенства Могилевской области по преодолению препятствий.





В первый день соревнований Татьяна Залещенок на Вирджинии завоевала золото в маршруте с высотой преград до 130 см. Ксения Геллер на Эпилоге стала в этой дисциплине второй. Обе наездницы выполнили норматив Кандидата в мастера спорта. Тренирует девочек Татьяна Геллер.





Второй день соревнований принес победу Ксении (высота препятствий – 100 см) и второе место Татьяне (до 130 см).



