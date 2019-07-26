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Горецкие всадницы победили на областных соревнованиях
27.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Горецкие всадницы вернулись с победами с Открытого первенства Могилевской области по преодолению препятствий.
В первый день соревнований Татьяна Залещенок на Вирджинии завоевала золото в маршруте с высотой преград до 130 см. Ксения Геллер на Эпилоге стала в этой дисциплине второй. Обе наездницы выполнили норматив Кандидата в мастера спорта. Тренирует девочек Татьяна Геллер.
Второй день соревнований принес победу Ксении (высота препятствий – 100 см) и второе место Татьяне (до 130 см).
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Горецкие всадницы вернулись с победами с Открытого первенства Могилевской области по преодолению препятствий. В первый день соревнований Татьяна Залещенок...
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