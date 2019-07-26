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Горецкие всадницы победили на областных соревнованиях

27.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Горецкие всадницы вернулись с победами с Открытого первенства Могилевской области по преодолению препятствий.

 

Горецкие всадницы победили на областных соревнованиях
Татьяна Залещенок

 

В первый день соревнований Татьяна Залещенок на Вирджинии завоевала золото в маршруте с высотой преград до 130 см. Ксения Геллер на Эпилоге стала в этой дисциплине второй. Обе наездницы выполнили норматив Кандидата в мастера спорта. Тренирует девочек Татьяна Геллер.

 

Горецкие всадницы победили на областных соревнованиях
Ксения Геллер

 

Второй день соревнований принес победу Ксении (высота препятствий – 100 см) и второе место Татьяне (до 130 см).

 

Горецкие всадницы победили на областных соревнованиях


 
 
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  Горецкие всадницы вернулись с победами с Открытого первенства Могилевской области по преодолению препятствий.     В первый день соревнований Татьяна Залещенок...
 
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