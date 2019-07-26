Полилог с властью – зампредседателя райисполкома встретилась с жителями Коптевки

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня заместитель председателя райисполкома по социальным вопросам Лариса Кривицкая встретилась с жителями агрогородка Коптевка. Она рассказала о социально-экономическом развитии района и в формате открытого диалога ответила на вопросы сельчан.





В составе информационной группы на встрече присутствовали председатель Коптевского сельсовета Николай Чирков, Ирина Кустикова, заместитель председателя райпо, Наталья Коробкина, заместитель главврача Горецкой ЦРБ, директор ОАО “Коптевская Нива” Михаил Сидоренко.









Сельчан интересовали вопросы медицинского обслуживания населения агрогородка, продления работы магазина райпо до 17.00 в выходные дни, открытия библиотеки, строительства станции обезжелезивания воды и жилья для многодетных семей в сельской местности и др.

























Ответы на вопросы сельчан — в ближайшем номере “Горецкого вестника”.





Фото Михаила Левцова