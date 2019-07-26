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Полилог с властью – зампредседателя райисполкома встретилась с жителями Коптевки

27.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Сегодня заместитель председателя райисполкома по социальным вопросам Лариса Кривицкая встретилась с жителями агрогородка Коптевка. Она рассказала о социально-экономическом развитии района и в формате открытого диалога ответила на вопросы сельчан.

 

Полилог с властью – зампредседателя райисполкома встретилась с жителями Коптевки

 

В составе информационной группы на встрече присутствовали председатель Коптевского сельсовета Николай Чирков, Ирина Кустикова, заместитель председателя райпо, Наталья Коробкина, заместитель главврача Горецкой ЦРБ, директор ОАО “Коптевская Нива” Михаил Сидоренко.

 

Полилог с властью – зампредседателя райисполкома встретилась с жителями Коптевки

 

Полилог с властью – зампредседателя райисполкома встретилась с жителями Коптевки

 

Сельчан интересовали вопросы медицинского обслуживания населения агрогородка, продления работы магазина райпо до 17.00 в выходные дни, открытия библиотеки, строительства станции обезжелезивания воды и жилья для многодетных семей в сельской местности и др.

 

Полилог с властью – зампредседателя райисполкома встретилась с жителями Коптевки

 

Полилог с властью – зампредседателя райисполкома встретилась с жителями Коптевки

 

Полилог с властью – зампредседателя райисполкома встретилась с жителями Коптевки

 

Полилог с властью – зампредседателя райисполкома встретилась с жителями Коптевки

 

Полилог с властью – зампредседателя райисполкома встретилась с жителями Коптевки

 

Полилог с властью – зампредседателя райисполкома встретилась с жителями Коптевки

 

Ответы на вопросы сельчан  — в ближайшем номере “Горецкого вестника”.

 

Полилог с властью – зампредседателя райисполкома встретилась с жителями Коптевки

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Сегодня заместитель председателя райисполкома по социальным вопросам Лариса Кривицкая встретилась с жителями агрогородка Коптевка. Она рассказала о...
 
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