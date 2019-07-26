Насколько массовым было открытие фонтана на Советской, можно увидеть только сверху

Источник материала: Виртуальный Брест

В последний раз Советская видела подобное количество людей разве что когда с крыш раскидывали халявные конфеты . Уже можно сказать - удивить получилось. Фонтан получился замечательным.





Кстати, фото сделаны ещё до начала мероприятия, по факту было ещё больше людей. Смотрите видео (оно ниже), там ещё круче всё заснято!























