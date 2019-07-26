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Насколько массовым было открытие фонтана на Советской, можно увидеть только сверху

27.07.2019 07:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В последний раз Советская видела подобное количество людей разве что когда с крыш раскидывали халявные конфеты. Уже можно сказать - удивить получилось. Фонтан получился замечательным.

Насколько массовым было открытие фонтана на Советской, можно увидеть только сверху

Кстати, фото сделаны ещё до начала мероприятия, по факту было ещё больше людей. Смотрите видео (оно ниже), там ещё круче всё заснято!

Насколько массовым было открытие фонтана на Советской, можно увидеть только сверху

Насколько массовым было открытие фонтана на Советской, можно увидеть только сверху

Насколько массовым было открытие фонтана на Советской, можно увидеть только сверху

Насколько массовым было открытие фонтана на Советской, можно увидеть только сверху

Насколько массовым было открытие фонтана на Советской, можно увидеть только сверху

Насколько массовым было открытие фонтана на Советской, можно увидеть только сверху

 
 
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  В последний раз Советская видела подобное количество людей разве что когда с крыш раскидывали халявные конфеты. Уже можно сказать - удивить получилось. Фонтан...
 
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