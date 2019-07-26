Выставка польского плаката открылась 26 июля в Выставочном зале на Советской

Источник материала: Виртуальный Брест

Генеральное консульство Республики Польша в Бресте, Польский институт в Минске и Областной общественно-культурный центр организовали эту выставку, которая уже вписана в празднование 1000-летия города.





60 плакатов, посвященных 1000-летию города, представили 38 молодых авторов, студентов Академии искусств в Катовице.





Это была учеба и проект по целевому заказу, заданной теме «1000 лет Бресту». Большая часть авторов никогда не были в Бресте. Им пришлось провести большой объем кропотливой исследовательской работы, чтобы создать выразительный плакат, художественное произведение, объединившее словесное послание и привлекательное изображение.





Плакаты в экспозиции отражают взгляд на вехи истории города, его памятники и легенды, религиозные и архитектурные символы, историческую и национальную общность горожан.