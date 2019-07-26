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Выставка польского плаката открылась 26 июля в Выставочном зале на Советской
27.07.2019 07:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Генеральное консульство Республики
60 плакатов, посвященных 1000-летию города, представили 38 молодых авторов, студентов Академии искусств в Катовице.
Это была учеба и проект по целевому заказу, заданной теме «1000 лет Бресту». Большая часть авторов никогда не были в Бресте. Им пришлось провести большой объем кропотливой исследовательской работы, чтобы создать выразительный плакат, художественное произведение, объединившее словесное послание и привлекательное изображение.
Плакаты в экспозиции отражают взгляд на вехи истории города, его памятники и легенды, религиозные и архитектурные символы, историческую и национальную общность горожан.
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Генеральное консульство Республики Польша в Бресте, Польский институт в Минске и Областной общественно-культурный центр организовали эту выставку, которая уже...
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