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Выставка польского плаката открылась 26 июля в Выставочном зале на Советской

27.07.2019 07:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Генеральное консульство Республики Польша в Бресте, Польский институт в Минске и Областной общественно-культурный центр организовали эту выставку, которая уже вписана в празднование 1000-летия города.

Выставка польского плаката открылась 26 июля в Выставочном зале на Советской

60 плакатов, посвященных 1000-летию города, представили 38 молодых авторов, студентов Академии искусств в Катовице.

Выставка польского плаката открылась 26 июля в Выставочном зале на Советской

Это была учеба и проект по целевому заказу, заданной теме «1000 лет Бресту». Большая часть авторов никогда не были в Бресте. Им пришлось провести большой объем кропотливой исследовательской работы, чтобы создать выразительный плакат, художественное произведение, объединившее словесное послание и привлекательное изображение.

Выставка польского плаката открылась 26 июля в Выставочном зале на Советской

Плакаты в экспозиции отражают взгляд на вехи истории города, его памятники и легенды, религиозные и архитектурные символы, историческую и национальную общность горожан.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Генеральное консульство Республики Польша в Бресте, Польский институт в Минске и Областной общественно-культурный центр организовали эту выставку, которая уже...
 
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