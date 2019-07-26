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Светомузыкальный фонтан появился на пешеходной улице Бреста

27.07.2019 07:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте на главной пешеходной улице города - Советской - сегодня торжественно открыли светомузыкальный фонтан, передает корреспондент БЕЛТА.

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Ранее на этом месте уже был фонтан, но он долгое время не работал. К тысячелетию Бреста горисполком принял решение реконструировать объект. Над проектом трудились специалисты ООО "БрестКАДпроект", строительные работы были поручены ООО "Продом". Концепцию нового фонтана предложили архитекторы Максим Веремеюк и Евгений Щербач.

Светомузыкальный фонтан появился на пешеходной улице Бреста

Более полугода строительная площадка в центре улицы Советской была скрыта от глаз брестчан и гостей. Сегодня им наконец показали результат работы. Мультимедийный фонтан представляет собой несколько разделенных между собой чаш, струи подсвечиваются разными цветами. Водное шоу дополняет музыкальное сопровождение.

Светомузыкальный фонтан появился на пешеходной улице Бреста

"Мы предполагали, что этот объект вызовет интерес, но даже в смелых ожиданиях не думали, что тысячи брестчан придут на торжественное открытие. Это говорит о том, что место размещения выбрано правильно. Уверен, этот фонтан удивит зрителей", - сказал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. Пользуясь случаем, он поздравил жителей с 75-летием освобождения областного центра, которое отметят 28 июля.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте на главной пешеходной улице города - Советской - сегодня торжественно открыли светомузыкальный фонтан, передает корреспондент БЕЛТА. Ранее на этом...
 
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