«Вы даже не успеете понять, как любимый человек исчез из вашей жизни». 5 вещей, которые убивают любовь

Источник материала: Tut.by

Люди встречаются, люди влюбляются, и, кажется, так будет всегда. Но рано или поздно, осознанно или нет кто-то совершает ошибки, способные разрушить такой важный для двоих союз. Колумнист Анна Златковская собрала истории о том, как люди теряли серьезные отношения, и выделила ключевые ошибки, которые способны уничтожить даже сильную любовь.





Твой любимый человек должен соответствовать

Приняли и полюбили друг друга со всеми достоинствами и недостатками. А потом раз — один из вас начинает хотеть чего-то большего, стремиться к новым вершинам, а любимый человек продолжает быть собой. Ему не нужны ваши Эвересты и новые дипломы, он себя нашел, и жить так ему вполне комфортно.

Пример — моя знакомая пара. Он боец по натуре, в вечном самосовершенствовании, поиске новых знаний и регалий. Она же довольна своей работой бухгалтера в небольшой фирме, заботой о детях и семье. Нравится мужу получать второе высшее — окей, она за него рада. Хочет с друзьями сходить в экспедицию — пожалуйста, дорогой, и помогает собрать рюкзак.

И все было бы идеально, если бы он так же относился к ней. И уважал ее желание довольствоваться простыми вещами, но нет. Муж систематически упрекал жену в том, что ей ничего не нужно от жизни. «Иди учиться, учи языки, сходи со мной в экспедицию», — он требовал, чтобы жена поднялась с насиженного места и соответствовала его представлениям о счастье. А она всего этого не хотела. Экспедиции терпеть не могла, предпочитая пляж и отель 4 звезды. Учиться дальше? Но ей нравится работать бухгалтером и менять что-то не хочется. Женщина искренне не понимала: почему она обязана имитировать движение вперед, если все хорошо и так. Мужу хотелось, чтобы она была похожа на него, жила теми же интересами и приоритетами. Закончилось расставанием.

Поэтому, если любишь — не пытайся переделать. Иначе однажды другой человек устанет от вечного недовольства и от того, что его постоянно ломают, и просто уйдет.





Недостаточно красива

Время нас меняет: морщины, животик, лишние килограммы и седина. Никому не нравится стареть или толстеть, но еще больше не нравится, когда тебя в этом упрекают.

«Ты когда начнешь худеть?» — спросил знакомый мужчина свою жену на третий месяц после родов. И понеслась. Он следил за тем, что она ест, купил напольные весы, присылал статьи о диетах и мамочках, которые быстро восстановили форму после рождения ребенка.

Нарочито громко восхищался всеми проходящими мимо стройняшками, показывая супруге, к чему она должна стремиться. Ее доводы о том, что все придет со временем, обрывались обвинениями, мол, она ленивая корова и просто не хочет стать привлекательной для него.

Однажды героиня этой истории встретилась с другом детства. Они пили кофе, и он засыпал ее комплиментами: как она хорошо выглядит, как к лицу материнство, совсем не изменилась за эти годы. Впервые за долгое время женщина расслабилась и поняла, что дело не в ней, а в ее муже, для которого она всегда теперь будет недостаточно хороша, чтобы ни делала. Выдержать такой марафон на право одобрения не каждому под силу. Да и надо ли? Любовь — это восхищение тем, кто рядом, и в этом ее ценность.





Недоверие

— Как ты отпустила мужа на корпоративный выезд за город?

— Как тебя муж отпустил с подружками в отпуск?

Такие вопросы часто слышишь от знакомых — и эти реакции пугают. Муж и жена — это не собственность друг друга. Это раз. Два — если суть отношений в бесконечных проверках и недоверии, то, простите, зачем такие отношения?

Это же с ума можно сойти, если постоянно опасаться, что любимый человек тебе изменит. Корпоратив, отпуск, посиделки с друзьями в баре — место и контекст вообще не имеют значения, желание переспать с другим человеком можно поймать и в лифте. Так, все лифты стоит запретить!

И ведь многие живут именно по такому принципу. Один требует, чтобы жена без него никуда не ходила, а если с подругами встреча — то обязательно выслала фотоподтверждение.

Другая такое же вытворяет с мужем, при этом не забывая шерстить телефон и почту. Повсюду видятся враги и любовницы, каждый день — квест на выдержку, а вдруг любимый соблазнится кем-то из встречных.

Кто-то, помню, высказался, мол, такой контроль друг за другом — это и есть настоящая любовь, когда не все равно, где и с кем твой любимый человек. Страх потерять опять-таки свидетельствует о чувствах. Но разве любовь — это не про доверие и свободу? Она в понимании: если ты нужен, тобой будут дорожить, а если нет — то нет. Никто не застрахован от «разлюбить», но мнительность этот момент приближает.





Вредные советы окружающих

Люди часто лезут в частную жизнь со своими советами. Это делают родители, друзья и даже коллеги.

В одной знакомой семье свекровь пыталась контролировать семейное счастье. Она приходила домой к сыну без предупреждения, оставляла жене правильные рецепты (и не забудь, у Лешеньки аллергия на капусту, а огурцы правильно резать не вдоль, а кружочками), ругала за неубранную постель, мониторила холодильник. И жена старалась, ведь мама плохого не посоветует, только очень уставала от бесконечных наставлений. Лешенька был хорошим сыном и намекнуть маме, что они разберутся сами, не мог. Жену просил терпеть, все-таки мама родной человек.

— Почему твоя жена — домохозяйка?

— Почему вы купили машину в кредит?

— Надо, чтобы жена всегда была опрятная, иначе муж сбежит к другой…

Поток «умных советов» и бесценных знаний о том, как надо жить отдельно взятой семье, очень часто отражается на этой самой семье: ведь нет-нет да прислушаешься, начнешь анализировать, что с вами не так, а может, и правда надо делать, как советуют бывалые?

Так, например, моя знакомая очень любила рассказывать другим, как сохранить семейное счастье, чувствуя себя экспертом в этой области: и опыт есть, и пара книг по психологии прочитана. И некоторые прислушивались к ее мнению, забыв, что она сама разведена и много лет живет в одиночестве.

Тут хочется щелкнуть по носу «советчиков», но это дело бесполезное. А вот влюбленным стоит помнить: это ваш мир и ваши правила, никто не знает, что для вас лучше, а что — табу.





Забываем говорить друг другу самые важные слова

Начало отношений — это и отличный секс, и разговоры до утра, и восхищение друг другом. А потом рутина поглощает — и вот вы два отстраненных человека, которые живут по строгой траектории: работа-дом-быт-работа.

Остановиться, посмотреть друг другу в глаза и времени-то нет. Равно как и сказать, что дорожите, любите, по-прежнему нуждаетесь в объятиях и словах «я тебя люблю». Все кажется, что это и так ясно: зачем повторять то, что было оговорено еще в загсе?

Тем более что чувства подтверждаются ежедневно — вовремя принесенной домой зарплатой, заботой о детях и доме, совместным ужином и планами на выходные.

Мужчины особенно любят оправдывать словесный вакуум тем, что «я рядом, что тебе еще надо?».

Понимаете, все эти нежности важны обоим. Как мы хвалим любимых наших детей — за рисунок, добрый поступок, за высокие оценки, так и нас, взрослых, нужно поддерживать и одобрять пусть даже в самых обыденных вещах.

«Ты красивая, ты сильный и надежный, ты для меня важен/важна, ты вся моя жизнь, я тебя люблю». Ведь так часто бывает: кто-то начнет говорить эти важные слова за вас — и вы даже не успеете понять, как любимый человек исчез из вашей жизни.