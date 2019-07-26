Женщина доказала, что возраст не помеха. После развода она живет как богачка, и все благодаря поклонникам

Источник материала: Tut.by

Издание The Sun рассказало историю 45-летней содержанки Саманты. После развода она оказалась предоставлена сама себе: сыновья уже были взрослыми, а жизнь в небольшом городке перестала ее устраивать. И тогда, в 2018 году, женщина решилась и переехала в Лондон, чтобы начать новую жизнь.





Она быстро заимела успех у мужчин. Саманта работала преподавателем по пилатесу, так что была в отличной физической форме. После регистрации на специализированном сайте знакомств по поиску спонсоров она быстро обзавелась ухажерами и дополнительным источником заработка.

«Большинству из 15 мужчин, с которыми я встречалась, было от 36 до 60 лет. Они все обеспеченные, а некоторые даже миллионеры».

Подарки и красивые ухаживания открыли для Саманты другой мир, в котором у нее был Range Rover, сумочки от Dior, отдых в дорогих отелях и многое другое. Она признается, что главным путешествием в её жизни стала поездка в Париж с одним из «папиков».

Фото: medialeaks.ru

Больше всего мне запомнилось, как мы в Париже плавали на лодке по Сене — это было наше четвертое свидание. Мы полетели туда на выходные, было так красиво. Поездка совпала с его командировкой, так что в самолете мы сидели в бизнес-классе.

Женщина признается, что ею также интересуются и молодые люди 20−30 лет, но она предпочитает мужчин постарше. Саманта считает, что ее секрет именно в зрелости, ведь с возрастом дамы становятся более спокойными, чего так не хватает юным девушкам.

Но несмотря на то, что женщина получает от отношений внушительные дивиденды, она не считает себя "материалисткой".

«Простые радости вроде пикника в парке могут быть столь же особенными. Мне не нужно много подарков, я не такая материалистка. Я предпочитаю получать постоянные выплаты на каждодневные нужды».





Женщине нужно три свидания, чтобы «проломить лед». Тогда уже становится понятно, зайдут ли отношения дальше. После нескольких встреч она договаривается с мужчиной о ежемесячных или еженедельных «пособиях».

«Я каждый месяц получаю от тысячи до двух тысяч фунтов (примерно от 78 до 157 тысяч рублей). Зависит от того, сколько мне нужно, то есть нет какой-то фиксированной сумы. В сумме я заработала около 20 тысяч фунтов (1 575 000 рублей. — Прим. Medialeaks), которые по большей части тратятся на аренду моей однокомнатной квартиры и еду. Жизнь в Лондоне обходится в целое состояние».

Конечно, как признается Саманта, такие отношения подразумевают и секс, так что сейчас она «предлагает интим» трем из четырех своих спонсоров. Но несмотря на все это, ее конечная цель — поиск спутника жизни.

«Мне бы хотелось завести серьезные отношения. И я думаю, что такие перспективы есть с одним из мужчин, с которым я сейчас встречаюсь. Последние три года я была одна, так что ввязалась во все это, потому что мне не хватало мужского общества и физической близости».