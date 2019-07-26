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Tesla: производство кроссовера Model Y начнется осенью 2020 года
Источник материала: Tut.by
Американский производитель электрокаров уточнил сроки запуска в серию «младшего» кроссовера Model Y — первые экземпляры модели сойдут с конвейера предприятия в калифорнийском Фримонте осенью следующего года.
Напомним, что премьерный показ
В Tesla уверены, что благодаря множеству общих с Model 3 узлов и агрегатов, затраты на запуск в производство Model Y окажутся относительно низкими — в компании рассчитывают на еще большую рентабельность кроссовера по сравнению с седаном. К слову, по итогам второго квартала текущего года, когда Tesla установила
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Tesla уточнила сроки запуска в серию «младшего» кроссовера Model Y - первые экземпляры модели сойдут с конвейера предприятия в калифорнийском Фримонте осенью...
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