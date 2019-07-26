Tesla: производство кроссовера Model Y начнется осенью 2020 года

Источник материала: Tut.by

Американский производитель электрокаров уточнил сроки запуска в серию «младшего» кроссовера Model Y — первые экземпляры модели сойдут с конвейера предприятия в калифорнийском Фримонте осенью следующего года.





Напомним, что премьерный показ Model Y состоялся в марте, а позже были объявлены цены на новинку в соседней России. Сборку «паркетника» освоят не только в США, но и в Китае, где уже фактически завершено строительство новой «Гигафабрики» — на заводе уже устанавливается производственное оборудование и ведутся внутренние работы. Сперва на предприятии в окрестностях Шанхая начнется выпуск седанов Model 3 — их сборка должна начаться до конца текущего года. Позже Gigafactory 3 займется производством и Model Y для местного китайского рынка.

В Tesla уверены, что благодаря множеству общих с Model 3 узлов и агрегатов, затраты на запуск в производство Model Y окажутся относительно низкими — в компании рассчитывают на еще большую рентабельность кроссовера по сравнению с седаном. К слову, по итогам второго квартала текущего года, когда Tesla установила новый рекорд продаж , зафиксированы убытки в размере 408 миллионов долларов.