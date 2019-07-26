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В Пинском РОВД напомнили правила пользования банковскими карточками и платежными терминалами

27.07.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Злободневной проблемой остается хищение денежных средств с использованием платежных карточек, рассказал корреспонденту pinsknews.by вриод заместителя начальника отдела профилактики Пинского РОВД Владимир Шукало.

В Пинском РОВД напомнили правила пользования банковскими карточками и платежными терминалами
Платежная карточка предоставляет всем использующим ее лицам и организациям множество преимуществ перед бумажными деньгами: это и удобство, надежность, практичность для физических лиц. Для организаций это снижение издержек на изготовление, учет и обработку бумажно-денежной массы для кредитных организаций. Однако применение высоких технологий в различных отраслях финансово-хозяйственной деятельности влечет за собой усовершенствование способов хищения денежных средств. Поэтому актуальность данной темы заключается в изучении основных видов преступлений с использованием платежных карточек и определении способов и средств защиты от преступных посягательств.

Стоит отметить, что существуют различные виды мошенничества с банковскими картами. Наиболее распространенным среди них является кража самой пластиковой карточки. А для того, чтобы узнать пин-код карты, мошенники устанавливают рядом с банкоматом миниатюрные видеокамеры. Камеры обычно замаскировываются установленным рядом или прикрепленным к банкомату предметом.

По статистике, только запрошлый год было выявлено чуть больше 2 тысяч преступлений по статье 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь — хищение путем использования компьютерной техники. Именно под эту статью и подпадают действия с незаконным оборотом банковских карт.

Еще одним видом хищения денежных средств с помощью банковской пластиковой карточки является изготовление фальшивых банкоматов. Данный способ можно назвать редким, так как он требует определенной технической оснащенности, однако действенный: воры изготавливают фальшивые банкоматы, которые выглядят как настоящие, либо переделывают старые, и размещают их в людных местах. Такой банкомат принимает карту, требует ввода секретного кода, после чего выдает сообщение о невозможности выдачи денег и возвращает карту. За время «операции» в банкомате происходит копирование данных с карты и пин-кода, что позволяет мошенникам впоследствии изготовить дубликат и снять сего помощью деньги со счета.

Однако есть еще более изощренные методы. Например, применение скиммеров, первые из которых появились в Беларуси в 2005-м году. Это устройство, считывающее информацию с магнитных полос карт: считыватель вешается на щель для приема карты, а дополнительную клавиатуру накрывают настоящей. При пользовании «усовершенствованным» банкоматом считыватель сохраняет данные с вставляемых карт, а клавиатура — пин-коды. В результате украденных данных достаточно для того, чтобы изготовить дубликат карты и снять деньги со счета. В данном случае предусмотрена уголовная ответственность за изготовление либо сбыт поддельных платежных средств (ст. 222 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Следующий вид махинаций с использованием платежной карточки связан со Интернетом. Чаще всего это происходит при онлайн-покупках, а также при интернет-банкинге. Для незаконных виртуальных покупок достаточно указать данные карты: ее номер, имя владельца, срок действия и секретный код. Однако современные защитные системы банков позволяют отследить большинство передвижений денег по платежным картам и расчетным счетам своих клиентов.

С правовой точки зрения под изготовлением следует понимать как полную подделку любым способом, так и частичную подделку предметов преступления. Полная подделка банковской пластиковой карточки — это полное воссоздание аналога подлинной карточки путем создания заготовки из пригодной для использования пластмассы с соблюдением стандартизированных размеров и исполнением соответствующего дизайна для карточки определенной платежной системы. После чего на заготовку методом тиснения или кодирования наносится в точно установленных местах полученная информация о держателе подлинной карточки (имя, номер счета, срок действия карточки и т.п.).

Частичная подделка банковской пластиковой карточки совершается с использованием подлинной карточки путем нанесения на нее новой информации взамен имеющейся (например, сведения о другом держателе карточки). Использованию платежных средств с целью их сбыта содеянное рассматривается как приготовление к мошенничеству, а при реальном сбыте — как оконченное мошенничество, ответственность за которое предусмотрена статьей 209 УК.

Еще один достаточно распространенный способ мошенничества с пластиковыми картами — «фишинг» (в переводе — «рыбалка», «закидывание удочки»). Его часто используют в Интернете: рассылают от имени банка просьбу подтвердить конфиденциальную информацию о карте, включая пин-код, на каком-либо сайте.

С учетом рассмотренных выше видов преступлений с использованием пластиковых карточек, можно отметить, что со стороны банков применяются различные способы борьбы с мошенниками, такие как, например, использование систем круглосуточного мониторинга всех транзакций и авторизаций. Также в настоящее время уже широко распространена услуга банковского SMS-оповещения. При авторизации по карте, ее владелец получает уведомление об этом на номер своего мобильного телефона. Аналогичные уведомления поступают при поступлении и расходе денежных средств по пластиковой карте.

В качестве одного из наиболее эффективных способов борьбы с преступлениями с банковскими картами, является увеличение доли выпуска в оборот смарт-карт, как инструмента, обеспечивающего больший уровень безопасности банковским операциям. Среди преимуществ банковских карточек с чипами не только повышение безопасности банковских сделок, но и гораздо более безопасная возможность хранения и обработки информации по сравнению с традиционными карточками с магнитной лентой. А дополнительной защитой от карточного мошенничества должна быть непосредственно бдительность владельцев пластиковых карт и аккуратность в обращении с секретной информацией и ее хранением.

 

Чтобы не стать жертвой мошенника, необходимо выполнять ряд правил:

  • не совершать покупки на большие суммы через сеть Интернет;
  • использовать для оплаты виртуальную карту;
  • установить лимит по разовой оплате;
  • использовать для совершения покупок только проверенные сайты.
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