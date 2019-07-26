Дети-ситоры из Беларуси предложили ООН реализовать сразу 6 новых проектов в поддержку целей устойчивого развития

Источник материала: Полесская правда



На прошедших выходных в Минске в рамках IT-лагеря YOU CAN дети-сироты презентовали свои проекты, направленные на поддержку 6 из 17 целей устойчивого развития ООН. Участники образовательного проекта предлагали решения для проблем, связанных с гендерным равенством, трудно излечимыми в Беларуси заболеваниями, положением бездомных и улучшением качества образования. Все проекты будут переданы белорусскому подразделению детского фонда ООН.

На разработку своих проектов у детей было 9 дней — ровно столько длилась лагерная смена. В первой половине дня дети учились программированию и около смежным наукам, а после обеда собирались на “мозговые штурмы”, чтобы применить полученные знания на практике.

— Моя цель — показать и рассказать о современных профессиях, помочь им. Я хочу зажечь и найти детей готовых получить высшее или IT-образование, — рассказывает Оксана Букина, преподаватель детской IT-школы “Адукар”. — Я очень благодарна образовательному центру, в котором работаю, что они согласились присоединиться к проекту YOU CAN.

Средний возраст участников — 15 лет, однако темы, которые предлагают решать дети совсем не детские. Среди предложенных проектов:

YouTube-шоу, в котором бездомные смогут реабилитироваться и найти себе работу;

лендинг, который будет помогать людям бороться с эпилепсией;

приложение для покупки и подбора индивидуальной одежды с любым принтом;

сайт для абитуриентов,

платформа для тех, кто нуждается в бесплатной юридической консультации и помощи.

Каждый проект представляет собой полноценную концепцию с названием и логотипом, сроками его реализации, стратегией продвижения и даже ориентировочным бюджетом. Организовать рабочий процесс и создавать полезные проекты ребятам помогали преподаватели и психологи из белорусского образовательного центра “ Адукар ”. Они обучали ребят SEO и SMM, бизнес-планированию, журналистике, программированию и веб-дизайну.

— Я учу детей финансовой грамотности, которая понадобится в личной жизни, работе. На занятиях мы составляем бизнес-план, — рассказывает Владислав Жаров, коммерческий директор образовательного центра “Адукар”. — Я очень рад, что могу поделиться своим опытом, который предостережёт ребят от каких-то ошибок в будущем. Есть большая отдача от аудитории, а это мотивирует выкладываться на полную.

Команда организаторов проекта YOU CAN планирует вернуться с третьим сезоном уже на зимних каникулах. В планах на будущее — строительство собственного образовательного кампуса, где обучать детей программированию можно будет ежесезонно.