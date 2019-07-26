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Пинский РОВД проведёт акцию по профилактике домашнего насилия

27.07.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинский РОВД проведёт акцию по профилактике домашнего насилия
Как показывает практика, преступления, совершаемые в ходе возникающих семейных ссор и конфликтов, нередко по жестокости и тяжести последствий их совершения во многом превосходят заранее планируемые, хорошо подготавливаемые преступные деяния.

Основными причинами, способствующими совершению таких преступлений, являются несвоевременное выявление семейного неблагополучия, ненадлежащая профилактическая работа с лицами, допускающими правонарушения в быту, со стороны всех субъектов профилактики. Нередко жертвами преступных посягательств в сфере семейно-бытовых отношений становятся дети и престарелые граждане.  Особую тревогу вызывают те обстоятельства, что зачастую преступления данного вида носят латентный характер и выявлять их на ранней стадии возможно лишь, консолидируя все заинтересованные службы района. Несмотря на проводимую отделом внутренних дел Пинского райисполкома работу и достигнутые определенные результаты о полной стабилизации обстановки говорить рано. В 2019 году на территории Пинского района  совершено  одно тяжкое преступлений в сфере семейно-бытовых отношений ст. 147 УК Республики Беларусь (причинение тяжких телесных повреждений).

В связи с ухудшением криминогенной ситуации в сфере семейно бытовых отношений на территории республики министром МВД Республики Беларусь Караевым Ю.Х. подписан приказ о проведении в период времени с 29 июля по 3 августа 2019 года основного этапа специального комплексного мероприятия  «БЫТ».  Основными целями и задачами данного мероприятия станет профилактика совершения тяжких и особо тяжких насильственных преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, а также по выявлению и  документированию составов преступлений превентивной направленности, проведение мероприятий согласно Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 №122-3 «Об основах деятельности по профилактике правонарушений».

Проводя профилактические мероприятия по деалкоголизации населения во взаимодействии со всеми заинтересованными субъектами профилактики, Пинским РОВД в условия ЛТП осуждено за 2019 год 40 хронических алкоголиков. В течение первого полугодия 2019 года за семейно бытовые правонарушения к административной ответственности в судебном порядке привлечено 111 жителей Пинского района.

В тоже время требует незамедлительного улучшения работа по профилактике совершения семейно-бытовых скандалов и причинения гражданам телесных повреждений.

Во время проведения мероприятий в отделе внутренних дел организуется работа «горячей линии», позвонив на которую, Вы можете сообщить о совершении преступлений и правонарушений в сфере семейных отношений, в отношении пожилых людей, о фактах нарушения антиалкогольного законодательства, а также о любых других происшествиях, относящихся к компетенции органов внутренних дел. Телефоны «горячей линии» Пинского РОВД: 32-36-01, 31-20-44, 32-49-56.

Республиканская «горячая линия» для людей, пострадавших от домашнего насилия: 8-801-100-8-801.

Возможно, именно Ваш звонок поможет оздоровить общество, спасти чью-то судьбу или жизнь.

Служба профилактики Пинского РОВД.

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