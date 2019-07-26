Всё внимание – уборке урожая

Источник материала: Чырвоны прамень

Президент Беларуси Александр Лукашенко на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая потребовал обратить серьезное внимание на качество работ и содержание техники.





Обращаясь к председателям облисполкомов, Александр Лукашенко заметил: «Акцентирую ваше внимание на потери. Возьмите это на контроль».

По минимальным оценкам, потери во время уборочной составляют полмиллиона тонн, констатировал Глава государства. Особо он выделил центральные и северные районы, которые еще массово ведут уборку озимого рапса. «Там потери большие», – выразил обеспокоенность Президент и потребовал не забывать о соблюдении технологии. «Урожай надо убрать с минимальными потерями, а лучше без них, если это возможно», – подчеркнул Глава государства.

Президент добавил, что теоретически реально выйти на урожай и в 10 млн т, если все аккуратно убрать и перевыполнить план по кукурузе, собрав около 2 млн т зерна. Однако для этого важно технологически правильно высушить ее. «Мы тоже знаем, как это делать: плющите кукурузу и закладывайте в полиэтиленовые рукава. Мы знаем, сколько у нас плющилок, их производительность, мы производим в стране полиэтиленовые рукава – уже дефицита нет, – обратил он внимание. – Это дешево, надо этим заниматься».

Александр Лукашенко напомнил о необходимости восстановить полутора-двухгодичный запас травянистых кормов.

К этому времени зерновые и зернобобовые убраны примерно на 20% площадей. «Через день-полтора надо героически вести уборку, чтобы за неделю мы вышли за 60%», – сказал Глава государства.

Во время селекторного совещания затрагивался вопрос обеспечения хозяйств техникой, топливом. «Что касается покупки комбайнов, мы обратим на это внимание», – сказал Президент. При этом Глава государства озвучил главное требование – нормальное содержание техники. Контролировать это – одна из функций милиции, КГК, прокуратуры. Александр Лукашенко обратил особое внимание именно на бережное отношение: «Нельзя разгильдяям давать новую технику». Глава государства поставил в пример фермеров: «Я же вижу и сравниваю: фермеры берут 10-летнюю технику и еще 10 лет эксплуатируют».