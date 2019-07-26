БАТЭ рвется в Лигу чемпионов. А помните, как борисовчане начинали там играть?

Источник материала: Tut.by

Борисовский БАТЭ красиво прошел польский «Пяст» и здорово сыграл в первом матче против «Русенборга». Чемпион Беларуси снова рвется в группу Лиги чемпионов, в которой первый раз сыграл еще в 2008 году. SPORT.TUT.BY собрал для вас интересные, курьезные истории и факты про первые годы борисовчан в главном клубном турнире Европы. Попробуйте вспомнить их с помощью нашего теста.