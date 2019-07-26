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Ученые узнали, каких живых существ мы боимся больше, и почему

27.07.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Психологи из Национального института психического здоровья и Карлова университета в Чехии опросили 2000 добровольцев и выяснили, какие существа пугают людей больше всего. Об этом говорится в British Journal of Psychology.


Изображение: British Journal of Psychology

Участникам предложили указать, какие из 25 живых существ вызывают у них панику, ужас и брезгливость.

Исследователи определили пять групп: насекомые — тараканы, муравьи и осы (вызывают страх); мышеподобные — мышь, крыса и летучая мышь (низкий уровень страха и отвращения); змеи и ящерицы (сильное отвращение); паразиты, такие как вши и ленточные черви (сильное отвращение); сельскохозяйственные или домашние млекопитающие, такие как кошка, собака и лошадь (низкий уровень страха и отвращения).

Любопытно, что пауки оказались единственными существами, которые в одинаковой степени вызывают и страх, и отвращение. По мнению ученых, это может быть связано с формой их тела, а также с тем, что они существуют повсеместно и умеют быстро передвигаться.

 
 
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Психологи из Национального института психического здоровья и Карлова университета в Чехии опросили 2000 добровольцев и выяснили, какие существа пугают людей...
 
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