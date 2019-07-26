«Это - жэкэхашный экстремизм». Все, что нам не нравится в наших дворах, - на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Когда из-за того, что водопроводные трубы рвет потому, что они уже древние, — эти случаи принято называть «ЧП». Это как стихийное бедствие, когда все понимают, что претензий предъявить некому. Но как относиться к строителям, которые эти трубы чинили или меняли, но после себя оставили горы глины, лужи, раздолбанные асфальт и дорожки? Читатели, которые присылают нам свои наблюдения на « Доску позора », не стесняются в выражениях: «вандализм», «экстремизм», «похренизм». И они правы: ну как можно считать, что вы выполнили работу, если после вас нужен новый ремонт?

Если вы не знаете, куда подевалась ваша урна у подъезда, посмотрите на эти фото — может, ваша сбежала сюда?





Читатель пишет, что у них во дворе в Чижовке их не счесть. Но мы-то считать умеем, и у нас нас получилось 11. А у вас?









Точный инженерный расчет по установке доводчика дверей в туалет в кинотеатре «Центральный».



Фото предоставлено читателем

Аэропорт города Курска удивил гостеприимностью женского туалета. Над раковиной, на полутораметровой высоте есть короб с красной полосой по краю. Наш читатель понял назначение этой полосы, только когда ударился головой при попытке помыть руки. Нам из Минска не понять, зачем вообще этот короб над умывальником, но у нас есть рационализаторское предложение: обшить его поролоном.



Фото предоставлено читателем

«Жэкэхашный беспредельный похренизм в Мозыре», — так подписал свои фотографии житель этого города. Смотрите, что вызвало такое негодование:

















Мозырь, улица Притыцкого. Въезд к «старому гастроному» шедевры восстановления раскопок.



Фото предоставлено читателем

Воложин, новый микрорайон. На фото мы видим приближение эры белорусской атомной энергетики — электрические столбы ставят в два ряда! Сообщается, что первый ряд, который ближе к дороге, был установлен ранее, но при подводе еще одной линии нужно было позади установить еще три столба.



Фото предоставлено читателем

Полоцк улица Фрунзе, 36. Жители подъезда устали от разрухи и решили навести красоту — на крыльцо положили ковер!



Фото предоставлено читателем

Минским коммунальным службам стоит рассмотреть полоцкий метод и расстелить дорожку на лестнице между домами по улицам Калиновского, 21, и Седых, 14б. Или здесь исправят проблему менее оригинальным, но более надежным способом?



Фото предоставлено читателем

Слуцк. Пешеходная дорожка, ведущая к магазину «Идея» на пересечении улиц Тутаринова и Солигорской. Видимо, рабочие решили потренироваться в мостостроении.









Уникальное парковочное место по улице Тельмана, 27, в Гродно.



Фото предоставлено читателем

Трагическая судьба спортивной площадки по Козлова, 40, в Солигорске. После замены труб уже полгода ее не восстанавливают, у солигорских властей «нет денег».



Фото предоставлено читателем

Минск, ул. Заславская, 12. Здесь уже целый год ждут ремонта баскетбольной площадки.



Фото предоставлено читателем

Кировск. Перекресток улиц Советской и Ленинской. Чего-то не хватает?



Фото предоставлено читателем

Вход в подъезде №2 дома по улице Терешковой, 28/5, в Витебске. Пандус для колясок убрали. Посреди образовалась яма.



Фото предоставлено читателем

Могилев. По улице Ямницкой построен магазин «Санта», однако как к нему пройти жителям близлежащего двора, непонятно. Лестница, наверное, предусмотренная для этих целей, внезапно обрывается посреди грязной лужи.



Фото предоставлено читателем

Модернизированный вход в подъезд жилого дома по адресу: Витебск, Московский проспект, 45, корпус 1, 1-й подъезд. «А-ля пандус» сотворили местные горе-строители.









Такая дорожка ведет от «Минскметростроя» (улица Соломенная, 13) к улице Захарова.



Фото предоставлено читателем

Военный городок Уручье в Минске. Дорожку, которая никогда не вела к пешеходному переходу, еще и перегородили забором. Здесь точно работал проектировщик?



Фото предоставлено читателем

Гродно, пешеходный переход около домов по улице Лиможа, 17 и 26. В прошлом году меняли трубы, положили новый асфальт. Но у нас есть к чему придраться.



Фото предоставлено читателем

Бобруйск. «Суицидально-познавательная остановка». Для просмотра расписания автобусов необходимо выйти на проезжую часть и повернуться спиной к ней.





Двор возле дома № 15 по улице Владимирова в Гомеле. Даже на минимальной скорости проехать проблематично. Асфальт тут меняли еще при Союзе.











В деревне Лесковка Минского района возле жилых домов № 5, 6, 7, 8, 9 по улице Минской дорога в неудовлетворительном состоянии, и давно.









Минск, улица Чичерина, 4. Жильцы пишут, что «строители не успели закончить ремонт дома к началу Европейских игр, а раз не успели, так, по-видимому, и торопиться теперь некуда». Вместо отличных навесов над входами в подъезды — теперь полуфабрикаты. Фасад до уровня второго этажа оштукатурен, но не покрашен. И строительный мусор не убран.



Фото предоставлено читателем

Торжественно открыли новую беседку в детском саду № 10 Кричева. Ее подарил депутат при участии председателя Кричевского райисполкома. О безопасности детей явно никто не подумал: красным отметили углы, за которые удобно цепляться.



Фото предоставлено читателем

Островец. Город новый, а проблемы старые. Видимо, не хватило плитки для города атомщиков.



Фото предоставлено читателем

Витебск, улица Горбачевского, 38. Жители района пишут, что тоже хотят комфортно жить. Просят положить новый асфальт.



Фото предоставлено читателем

Детская площадка в Гродно по улице Ф. Богушевича, 38.



Фото предоставлено читателем

Молодечно, улица Скорины, 50. Детская площадка.













В Минске по улице Толбухина возле 13-го дома строители возвели защитный забор. В оставленном проходе сложно даже двоим разминуться. А как обойти столб? С детской коляской это нереально.



Фото предоставлено читателем

Ж/д станция Пятигорье. Ее строили для владельцев домов в садовых товариществах «Василек», «Бережа» и «Пятигорье». Дачники просто в шоке от новой лестницы для спуска и подъема на станцию. Только вопрос не в качестве, а в том, как ею пользоваться, потому что изрядное количество пользователей — пожилые люди (60 и старше). Подняться с сумками и тележками на платформу было не очень-то просто и по старой лестнице.



Фото предоставлено читателем

А эта почти в два раза уже, а высота ступенек стала почти в два раза больше. Представьте себе бабушку с больными коленями, которая тащит наверх кило так 10−15 в тележке… Если вы ездили в белорусских электричках, то знаете, что там очень высокие ступеньки. Эта лестница примерно той же крутизны.



Фото предоставлено читателем

Двор 109-го дома по Партизанскому проспекту в Минске после дождей.



Фото предоставлено читателем

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.