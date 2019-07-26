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«Это не страшно. Я не умираю». Как жить без волос и вдохновлять других

27.07.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Больше 140 миллионов человек в мире страдают алопецией. Это заболевание, при котором в остальном у здоровых людей выпадают волосы.

Лилию Кукушкину (Нугманову) в колледже травили из-за ее внешнего вида. «Когда у нас случилась борьба за власть, мальчики создали группу во „ВКонтакте“ и назвали ее „Нугманова — лысая сука“. Они думали, что я обижусь. Я, конечно, обиделась на какое-то время, но я понимала, что это не значит, что я какой-то недостойный человек».

Лилия прошла сложный путь к принятию себя, а теперь помогает подросткам и их родителям адаптироваться к жизни с алопецией.

Продюсер — Диана Мунасипова, оператор — Кирилл Глазков.

 
 
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Больше 140 миллионов человек в мире страдают алопецией. Это заболевание, при котором в остальном у здоровых людей выпадают волосы
 
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