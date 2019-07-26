Kia Ceed вернулся. Выбираем между турбированным хэтчбеком и атмосферным универсалом

Источник материала: Tut.by

«Бюджетки» российской сборки и таможенные пошлины практически «убили» средний класс. На его место пришли либо дешевые седаны, либо кроссоверы все той же российской сборки. Но в Kia решили рискнуть возродить забытый класс и вернули на рынок популярную некогда модель Ceed. Мы выяснили, есть ли шансы в битве против «бюджетников» при цене базового хэтчбека в 16 300 долларов.

Полная европеизация





Kia Ceed третьего поколения — это уже попытка сделать настоящий европейский автомобиль. Создавался автомобиль во Франкфуртском дизайн-центре Kia. Снаружи можно заметить «цитаты» из других марок, но они едва читаются. Спереди благодаря фирменному рисунку решетки радиатора Kia идентифицируется однозначно, а вот сзади и сбоку образ размывается. Это может быть любой автомобиль. Задний свес универсала кажется немного великоватым, но зато объем багажника — 625 литров.





Интерьер избавился от дешевых материалов и решений. Все добротно и приятно, но, конечно, в рамках класса и цены. Пухлое рулевое колесо понравилось, а вот довольно аморфные кресла — нет. Лично мне очень хотелось приподнять переднюю часть подушки, чтобы бедра получили уверенную поддержку. Да и длина подушки маловата. Прострочка на передней панели имитирует «кожу», а центральная консоль развернута в сторону водителя. И, конечно, не обошлось без трендового экрана мультимедийной системы, торчащего между центральными воздуховодами.





А вот вау-эффекта нет. Ничего принципиально нового, какой-то яркой фишки сделать не захотели. Зато успокоились с цветовой какофонией. Теперь бело-лунная подсветка не раздражает глаз. Да и с эргономикой полный порядок.

На тест-драйвы не дают машины в базовой комплектации, а зря. Пришлось «довольствоваться» практически топовыми версиями хэтчбека и универсала. Они упакованы, опять же, по всем европейским стандартам. Есть система удержания полосы движения, адаптивный круиз-контроль, система слежения за усталостью водителя, экстренное аварийное торможение, контроль слепых зон и распознавание знаков. Все это хозяйство объединено в единую систему Drive WiSE.

Русификация





Если для рынка Европы новый Ceed доступен только с турбмоторами, то для России (а значит и для нас) он обзавелся знакомыми атмосферными двигателями объемом 1,4 и 1,6 литра мощность 100 и 128 л.с. соответственно. Есть и европейский вариант силового агрегата — это 1,4-литровый турбо мощностью 140 «лошадок».

Коробок передач — три. Шестиступенчатая «механика», традиционный гидромеханический «автомат» и современная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Дорожный просвет российской версии увеличен на 10 мм и составляет 150 мм. Не кросссовер, но вполне достоный результат для городского хэтча.

На тест мы взяли сразу две машины — хэтчбек с турбомотором и роботизированной коробкой передач (а другой для него и непредусмотрено) и универсал с «атмосферником» 1,6 литра и «автоматом». Начали с хэтчбека.

Ни горячо, ни холодно





Сначала решили попробовать турбо-хэтч. Мощность у него ненамного больше, чем у «атмосферника», зато крутящий момент — 242 «ньютона». Впрочем, «горячего» хэтчбека из такого Ceed все равно не получилось. У мотора ровная тяга, без взрывов и подхватов. Зато для уверенного разгона нет нужды крутить мотор до красной зоны, да и обгоны даются легко и непринужденно.

Роботизированная коробка передач работает живенько, но только пока просто прямолинейно разгоняешься. Рваная езда с резкими разгонами и торможениями агрегату не очень нравится. «Робот» начинает путаться в передачах, появляются паузы. Да и толкотню в пробках коробка не очень любит, впрочем, как и многие другие подобные коробки.

Управляемость без огонька, хотя шасси собранное. На дугах поворотов рулевому управлению не хватает обратной связи, приходится чуть нащупывать траекторию. Но на прямых и в затяжных дугах все нормально.





Универсал ожидаемо едет менее динамично. Хотя связка «мотор-АКП» работает хорошо, если не ждать чуда от атмосферного двигателя. У него такой же ровный характер, но традиционный «автомат» работает даже чуть более прогнозируемо, чем «робот». Подвеска универсала мягче, а сам автомобиль заметно вальяжнее в поворотах. Уже чувствуются крены, вертикальная раскачка. Но до дискомфорта не доходит.

Что стоит точно отметить, так это улучшенную звукоизоляцию. Это еще не эталон класса, но большой прогресс по сравнению со вторым поколением. Хотя заметим, что оба мотора довольно голосисты на высоких оборотах, но зато экономичны. Вписаться в 7 литров в смешанном цикле вполне можно.





Итог таков. Автомобиль стал во всех отношениях лучше. Больше, комфортнее, технологичнее. Но ощущение новизны пропало уже через 15 минут тест-драйва. Словно ездишь на автомобил всю жизнь. А может, это и хорошо? Значит, все сделано правильно, ни к чему не нужно привыкать или приспосабливаться.

Нам запомнилось



Клавиши управления на рулевом колесе грамотно сгруппированы



Автоматический режим есть на всех окнах, полноценные дверные ручки спереди удобны



Бокс-подлокотник стандартных размеров



Багажник универсала огромен — 625 литров в обычном состоянии и 1694 при сложенных спинках сидений…



… а ведь есть еще два вместительных ящика в подполье



Для нового Kia Ceed доступна светодиодная оптика



Багажник хэтчбека стал больше — 395 литров. Для своего класса хороший показатель



Заряжать телефон можно не только от USB. В качестве опции есть и площадка для беспроводной зарядки



Ключ солидный и тяжелый, как на более дорогих авто



Основная претензия к креслам — короткая подушка

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Kia Ceed 1.4T-Gdi Рабочий объем, см3 1353 Максимальная мощность, л. с. 140 Максимальный крутящий момент, Нм 242 Максимальная скорость, км/ч 205 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 9,2 Расход топлива, л/100 км (средний) 6,1 Длина, мм 4310 Ширина, мм 1800 Высота, мм 1457 Колесная база, мм 2650 Клиренс, мм 150