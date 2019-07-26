ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Движение поездов на участке Орша-Витебск полностью восстановлено

27.07.2019 00:37 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Движение поездов на участке Орша-Витебск полностью восстановлено
На месте происшествия

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение поездов на участке Орша-Витебск полностью восстановлено, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"Поезда международных, межрегиональных и региональных линий следуют по установленному маршруту с принятием мер по вводу в график движения. Продажа билетов осуществляются в штатном режиме", - говорится в сообщении БЖД.

Белорусская железная дорога выражает благодарность Витебскому областному исполнительному комитету, Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения, а также УП "Витебскоблгаз" и ОАО "Витебскоблавтотранс" за профессиональные и согласованные действия при ликвидации последствий случившегося. Также БЖД приносит свои извинения пассажирам за причиненные неудобства и благодарит их за понимание и терпение в сложившейся ситуации.

Как сообщалось, движение на участке Орша-Витебск было приостановлено 24 июля в 18.14 из-за схода с рельсов 15 цистерн грузового поезда (всего 68 цистерн в составе, в том числе 39 цистерн с газом, 1 вагон с древесиной, 28 порожних полувагонов) вблизи деревни Замосточье. В одной из цистерн была обнаружена утечка пропана. По состоянию на 8.00 25 июля, утечка была ликвидирована. В 19.15 аварийная цистерна была полностью опорожнена, поставлена на колесные пары. К вечеру 26 июля все 15 цистерн были поставлены на рельсы.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение поездов на участке Орша-Витебск полностью восстановлено, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги. "Поезда...
 
Новости дня
Новости разные
 
Взрывы, стрельба, показательное разминирование. Как отпраздновала столетие 2-я ордена Красной Звезды инженерная бригада
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2019
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика