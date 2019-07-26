Источник материала: БелТА

На месте происшествия

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение поездов на участке Орша-Витебск полностью восстановлено, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"Поезда международных, межрегиональных и региональных линий следуют по установленному маршруту с принятием мер по вводу в график движения. Продажа билетов осуществляются в штатном режиме", - говорится в сообщении БЖД.

Белорусская железная дорога выражает благодарность Витебскому областному исполнительному комитету, Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения, а также УП "Витебскоблгаз" и ОАО "Витебскоблавтотранс" за профессиональные и согласованные действия при ликвидации последствий случившегося. Также БЖД приносит свои извинения пассажирам за причиненные неудобства и благодарит их за понимание и терпение в сложившейся ситуации.

Как сообщалось, движение на участке Орша-Витебск было приостановлено 24 июля в 18.14 из-за схода с рельсов 15 цистерн грузового поезда (всего 68 цистерн в составе, в том числе 39 цистерн с газом, 1 вагон с древесиной, 28 порожних полувагонов) вблизи деревни Замосточье. В одной из цистерн была обнаружена утечка пропана. По состоянию на 8.00 25 июля, утечка была ликвидирована. В 19.15 аварийная цистерна была полностью опорожнена, поставлена на колесные пары. К вечеру 26 июля все 15 цистерн были поставлены на рельсы.-0-