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Белорусы не могут выехать из Швейцарии из-за неисправного автобуса
Источник материала: Партизан
Десятки белорусов не могут выехать из Швейцарии из-за неисправного автобуса. Как
Илюстрационное фото / pixabay.com
Однако в Швейцарии автобус остановила полиция, которая заявила, что в нем неисправные тормоза. Поэтому дальнейшее движение запретили до исправления неисправности, а людям приказали его покинуть. Полсотни человек (белорусы и несколько россиян), а среди них много детей провели ночь в одной из деревень и, вероятно, останутся в ней еще на одну ночь. Остановок в Швейцарии не планировалось, поэтому у туристов появилась возможность познакомиться с ее природой.
В Беларусь автобус должен был вернуться в воскресенье. Известно, что белорусское консульство в Швейцарии взяло ситуацию под свой контроль.
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Десятки белорусов не могут выехать из Швейцарии из-за неисправного автобуса. Как информирует TUT.by, они участвовали в туре по Европе, заехали в Португалию и через...
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