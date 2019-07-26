Чиновникам лучше перебдить? Девушка погибла 20 лет назад, а родителям присылают письма, чтобы она поменяла паспорт

пишет Белсат. Последней каплей терпения стало сообщение, что Алла должна появиться в местный исполком и рассказать о своем трудоустройстве, иначе будет зачислена в дармоедскую базу,Белсат.





Зинаида Губская, мать Аллы, говорит, что в течение этих 20 лет она и раньше получала письма, но в основном из паспортной службы. В определенный момент женщина не выдержала и позвонила в учреждение.









«Я попросила, чтобы нам перестали присылать письма, так как ребенка моего нет уже 20 лет. Что это такое? Там извинились и сказали, что передадут по инстанции и нас больше никто никогда не будет беспокоить. Но в прошлом году мы получили два письма, которые посылаются безработным. Приглашали для трудоустройства. А вот теперь пришло такое письмо. И это несмотря, что нам обещали, что не будут больше беспокоить», – возмущается Зинаида Губская.













Женщина считает, что в таких случаях службы обязаны выяснять обстоятельства и звонить, а не вести переписку.





«Кажется, что это простое очень дело. Даже достаточно посмотреть в жировки, там же записано, что прописанно в квартире два человека. Я просто не знаю», – говорит Зинаида Губская.





Женщина отмечает, что ест справка о смерти девушки. А раз есть справка, значит, сведения имеются и у ответственных служб.





В результате родители умершей девушки обратились к правозащитникам за советом. Но оказалось, что такая проблема актуальна не только для них.





«Человека нет в мире уже 20 лет. Я считаю, что такие письма приходят не случайно. Дело в том, что система держит всех «мертвых душ» в компьютере для определенных целей. Возможно, для выборов, чтобы показать явку. Ведь если бы хотели удалить сведения о человеке, то сделали бы это еще в 1999 году. Паспортный стол всегда сообщает в социальные службы, что человек умер. А в этом случае просто кощунство сообщать родителям, чтобы их ребенок пришел в исполком и рассказал о трудоустройстве. Такие письма получал и Юрий Захаренко, который исчез в 1999 году. Да и других примеров очень много», – рассказал «Белсату» правозащитник Олег Волчек.





Зинаида Губская действительно вспоминает, что первые выборы, после того, как не стало дочери, она еще была в избирательных списках. Но в последние выборы, то вроде уже не было.





«Нам хочется, чтобы просто оставили нас в покое и не цеплялись. А во-вторых, хочется, чтобы просили прощения за такое отношение», – говорит Зинаида.





Алла Мельникова – единственная дочь Зинаиды Губской. Девушка отучилась в медицинском институте, год отработала после обучения. Она была хорошим врачом. Муж Зинаиды после гибели дочери перенес инсульт, имеет повышенный сахар в крови.





«20 лет прошли очень быстро. Первое время мы чуть ли не каждый день посещали кладбище. Плакали, говорили с ребенком там. Но позже нам посоветовали, чтобы не беспокоили так часто покойницу. Да и вообще, знаете, каждое посещение могилы ребенка стоит здоровья. Боль не уходит. Приходится успокаиваться потом долго. Это единственная дочь, ангел наш. Это ужасно. У нас вся жизнь теперь разделилась на «до» и «после», – печально отмечает Зинаида Губская.









Женщина говорит, что каждое письмо со стороны государственных служб вызывает новую волну боли, отражается это не только на психологическом состоянии, но и на физическом, поскольку пожилые люди вынуждены сбивать давление, брать лекарства, чтобы успо



