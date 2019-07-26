На участников ЧМ в Южной Корее обрушилась крыша

В результате происшествия погибли два гражданина Южной Кореи, от десяти до семнадцати человек, в том числе участников соревнований, пострадали. Известно, что травмы получили два пловца из США, два — из Новой Зеландии, а также еще по одному спортсмену из Нидерландов, Италии и Бразилии. У спортсменов диагностировали рваные раны — они обратились за медицинской помощью, однако их жизни ничего не угрожает.





Конструкция, располагавшаяся на высоте 2,5 метра, обрушилась в 2:30 по местному времени. В этот момент на ней находились более 100 человек. Предположительно, она не выдержала веса находивших на ней гостей.





приводит заявление пресс-службы Reuters. Международная федерация плавания (FINA) выразила сожаление из-за произошедшего. «[Организация] тщательно следит за ситуацией и примет все меры для обеспечения медицинской помощи в случае необходимости», —заявление пресс-службы Reuters.



