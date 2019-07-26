Как столичные коммунальщики борются с автохламом

выяснил корреспондент агентства «Минск-Новости». Из них 350 утилизированы после того, как суды признали технику бесхозной, еще примерно 100 машин отправлены на металлолом владельцами. Как город очищают от автохлама и в какую сумму обходятся владельцам эвакуация и хранение «подснежников» на стоянках,корреспондент агентства «Минск-Новости».









Бесхозный транспорт отслеживают и позже принимают по нему решения работники коммунальных и дорожных служб. Выявить автохлам просто: на машине отсутствует ряд элементов, предусмотренных конструкцией, есть повреждения кузова, а иногда от него вообще остается только остов. В этих случаях ГАИ устанавливает собственника, ему предлагают переместить авто на охраняемую стоянку или утилизировать. По истечении месяца, если реакции нет, составляется акт осмотра и машину перевозят на охраняемую стоянку.



