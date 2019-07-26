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Как столичные коммунальщики борются с автохламом

27.07.2019 09:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За последние 3 года в столице принудительно были эвакуированы свыше 1 690 неэксплуатируемых транспортных средств.

Из них 350 утилизированы после того, как суды признали технику бесхозной, еще примерно 100 машин отправлены на металлолом владельцами. Как город очищают от автохлама и в какую сумму обходятся владельцам эвакуация и хранение «подснежников» на стоянках, выяснил корреспондент агентства «Минск-Новости».


Бесхозный транспорт отслеживают и позже принимают по нему решения работники коммунальных и дорожных служб. Выявить автохлам просто: на машине отсутствует ряд элементов, предусмотренных конструкцией, есть повреждения кузова, а иногда от него вообще остается только остов. В этих случаях ГАИ устанавливает собственника, ему предлагают переместить авто на охраняемую стоянку или утилизировать. По истечении месяца, если реакции нет, составляется акт осмотра и машину перевозят на охраняемую стоянку.
 
Теги: Минск
 
 
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За последние 3 года в столице принудительно были эвакуированы свыше 1 690 неэксплуатируемых транспортных средств.
 
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