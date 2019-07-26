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Лукашенко переселит многодетных в агрогородки

27.07.2019 08:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси потребовал более активно предоставлять многодетным семьям жилье, расположенное в агрогородках и небольших городах, пишет Белта.

Такое заявление белорусский лидер сделал в ходе визита на производственный цех «Новоселки» птицефабрики, созданной на базе «Белоруснефть-Особино».

«Это и государству нужно, и детям будет выгоднее», – отметил президент. По его мнению, небольшие города лучше подходят для жизни многодетных семей. Кроме того, такая жилищная политика позволит равномерно распределять рабочую силу по территории Беларуси.


Со своей стороны, замглавы Гомельского облисполкома Геннадий Соловей сообщил Лукашенко, что на Гомельщине в 2019 году жильё получат 2,5 тысячи многодетных семей, а всего таких семей в регионе насчитывается 5,7-5,8 тысяч. По его словам, местные власти намерены и дальше развивать это направление.

«Конечно, рассматриваем вопросы, чтобы строительство шло и на селе», – заявил Соловей.
 
 
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Президент Беларуси потребовал более активно предоставлять многодетным семьям жилье, расположенное в агрогородках и небольших городах, пишет Белта.
 
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