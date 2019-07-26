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Жена баскетболиста НБА призналась, что убила спортсмена в 2010 году

27.07.2019 08:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшая жена баскетболиста Лоренцена Райта Шерра призналась, что убила спортсмена в 2010 году.



Об этом сообщает Associated Press.

Спортсмен в июле 2010 был найден мертвым возле дома в Мемфисе (штат Теннесси), где проживала его бывшая супруга. Он умер от огнестрельных ранений. В суде Шерра Райт призналась в убийстве мужа. Она была приговорена к 30 годам заключения, через девять лет женщина сможет подать запрос на условно-досрочное освобождение.

На момент смерти Л.Райту было 34 года. Он считался без вести пропавшим в течение десяти дней. Тело спортсмена было найдено в лесу неподалеку от дома. Тогда сообщалось, что Л.Райт приехал в дом бывшей супруги, чтобы навестить детей.

На уровне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Л.Райт выступал за такие клубы, как «Мемфис Гриззлис», «Атланта Хокс» и «Кливленд Кавальерс», пишет ru.oxu.az
 
 
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Бывшая жена баскетболиста Лоренцена Райта Шерра призналась, что убила спортсмена в 2010 году.
 
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