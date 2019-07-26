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Счастье есть: найдена безвредная формула похудения

27.07.2019 08:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ученые из США нашли эффективную формулу снижения веса, которая не отразится на здоровье человека. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Специалисты выдвинули гипотезу, что потерять вес и улучшить пищеварение можно, если снизить ежедневный прием калорий. Они провели исследование и выяснили, что, если люди старше 50 лет будут ежедневно употреблять обычный рацион за исключением 300 калорий, то через два года они сбросят до 7 кг.


Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские ученые, опираясь на исследование, создали специальную формулу снижения веса. Необходимо умножить нынешний вес на коэффициент вашей активности и вычесть 10 --15%. При этом коэффициент активности такой:

28 – если не занимаетесь спортом.

31 – если проходите минимум по 10 тысяч шагов в каждый день и тренируетесь 2-3 раза в неделю.

33 – когда 5 и более тренировок в неделю.
 
 
Ссылка на источник 41
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Ученые из США нашли эффективную формулу снижения веса, которая не отразится на здоровье человека. Об этом сообщает сайт kp.ru.
 
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