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Докатились! Полуторагодовалых детей теряем: девочку искали в Ветковском районе - она прошла в одиночку 1 км по полю
Источник материала: Партизан
В Ветковском районе искали пропавшую с места семейного отдыха у реки девочку, малышка прошла в одиночку 1 км по полю,
Семейная пара из Минска приехала в Хальч Ветковского района к родственникам. Родители вместе с тремя детьми пошли на реку Сож недалеко от деревни.
Примерно в 19.30 самая младшая полуторагодовалая дочка исчезла из виду. Родители пытались искать малышку самостоятельно, но безуспешно. Спустя чуть более 20 минут они позвонили в МЧС, спасатели передали информацию в оперативно-дежурную службу РОВД.
На место выехали сотрудники милиции и следственно-оперативная группа. В километре от места отдыха девочку нашел оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОВД Ветковского райисполкома Дмитрий Сыроватский. Девочка шла по дороге по направлению к деревне. С ребенком все в порядке, малышку передали родителям.
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Докатились! Полуторагодовалых детей теряем: девочку искали в Ветковском районе - она прошла в одиночку 1 км по полю
В Ветковском районе искали пропавшую с места семейного отдыха у реки девочку, малышка прошла в одиночку 1 км по полю, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный...
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