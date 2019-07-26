Докатились! Полуторагодовалых детей теряем: девочку искали в Ветковском районе - она прошла в одиночку 1 км по полю

Семейная пара из Минска приехала в Хальч Ветковского района к родственникам. Родители вместе с тремя детьми пошли на реку Сож недалеко от деревни.





Примерно в 19.30 самая младшая полуторагодовалая дочка исчезла из виду. Родители пытались искать малышку самостоятельно, но безуспешно. Спустя чуть более 20 минут они позвонили в МЧС, спасатели передали информацию в оперативно-дежурную службу РОВД.





На место выехали сотрудники милиции и следственно-оперативная группа. В километре от места отдыха девочку нашел оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОВД Ветковского райисполкома Дмитрий Сыроватский. Девочка шла по дороге по направлению к деревне. С ребенком все в порядке, малышку передали родителям.



