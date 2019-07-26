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Вы знаете, где находится самая дорогая страна в Европе?

27.07.2019 08:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исландию признали самой дорогой с точки зрения туризма страной в Европе. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.



По этим показателям она опережает Швейцарию, Норвегию и Данию. За ними следуют Ирландия, Люксембург, Финляндия, Швеция, Великобритания и Нидерланды.

Что же касается Исландии, то цены на острове примерно наполовину выше, чем на континенте. К примеру, пиццу с сыром в обычном кафе продают за 17 евро, за бокал вина придется выложить минимум 10 евро. В среднем ужин на две персоны обойдется примерно в 85 евро, пишет ru.oxu.az

Высокие цены в Исландии объясняются зависимостью острова от импорта, высоким налогом на алкоголь и колебаниями курса местной валюты. При этом средняя месячная зарплата на острове составляет почти 4500 евро, а значит, местному жителю цены в магазинах не кажутся такими высокими, какими видит их иностранный турист.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Исландию признали самой дорогой с точки зрения туризма страной в Европе. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.
 
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