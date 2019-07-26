Вы знаете, где находится самая дорогая страна в Европе?

По этим показателям она опережает Швейцарию, Норвегию и Данию. За ними следуют Ирландия, Люксембург, Финляндия, Швеция, Великобритания и Нидерланды.

Что же касается Исландии, то цены на острове примерно наполовину выше, чем на континенте. К примеру, пиццу с сыром в обычном кафе продают за 17 евро, за бокал вина придется выложить минимум 10 евро. В среднем ужин на две персоны обойдется примерно в 85 евро, пишет