|
Вы знаете, где находится самая дорогая страна в Европе?
Источник материала: Партизан
Исландию признали самой дорогой с точки зрения туризма страной в Европе. Об этом свидетельствуют
По этим показателям она опережает Швейцарию, Норвегию и Данию. За ними следуют Ирландия, Люксембург, Финляндия, Швеция, Великобритания и Нидерланды.
Что же касается Исландии, то цены на острове примерно наполовину выше, чем на континенте. К примеру, пиццу с сыром в обычном кафе продают за 17 евро, за бокал вина придется выложить минимум 10 евро. В среднем ужин на две персоны обойдется примерно в 85 евро, пишет
Высокие цены в Исландии объясняются зависимостью острова от импорта, высоким налогом на алкоголь и колебаниями курса местной валюты. При этом средняя месячная зарплата на острове составляет почти 4500 евро, а значит, местному жителю цены в магазинах не кажутся такими высокими, какими видит их иностранный турист.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исландию признали самой дорогой с точки зрения туризма страной в Европе. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)