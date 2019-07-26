В Беларуси обновлен порядок назначения и выплаты пенсий

Согласно утвержденной документом инструкции, обращение за пенсией происходит путем подачи заявления о ее назначении (перерасчете назначенной, переводе с одной пенсии на другую, возобновлении выплаты ранее назначенной пенсии) и документов, перечень которых определен постановлением. Так, для назначения всех видов пенсий нужны документы, удостоверяющие личность, подтверждающие возраст, место жительства, гражданство обратившегося за пенсией (в отношении детей – свидетельство о рождении).









Заявление подается в управление по месту жительства гражданина. При этом предъявляется документ, удостоверяющий личность обратившегося за пенсией. Нотариально удостоверенное заявление можно направить в управление по почте.





Граждане без подтвержденного регистрацией места жительства в Беларуси подают заявление в управление по месту нахождения пункта регистрации и учета лиц без определенного места жительства, где они зарегистрированы.





Заявление от имени несовершеннолетнего или недееспособного лица подает его законный представитель в управление по месту жительства данного представителя. Последний предъявляет следующие документы: удостоверяющий личность и подтверждающие его полномочия. При этом несовершеннолетний, по закону приобретший дееспособность в полном объеме, вправе самостоятельно обратиться за пенсией.





Заявление о назначении пенсии принимают в день обращения в управление с заявлением и необходимыми документами. Их рассмотрят в срок не позднее 10 дней с даты приема всех нужных бумаг либо со дня поступления недостающих документов.









Решение об отказе в назначении пенсии принимается комиссией по назначению пенсий и оформляется протоколом в двух экземплярах. Один остается в отказном пенсионном деле, а другой в течение пяти дней после вынесения решения выдается (высылается по почте) заявителю.





После принятия решения о назначении пенсии человек получит удостоверение.





В данном постановлении (вступает в силу после официального опубликования) также указан перечень утративших силу нормативных правовых актов, которые ранее предусматривали назначение пенсий.



