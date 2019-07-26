Кто молодец? Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд

Энн Лоримор, Фото: coolerlifestyle.com





lenta.ru Несколько лет назад американка уже стала самой пожилой покорительницей Килиманджаро, однако этот титул через несколько месяцев у нее отобрала другая женщина. После этого еще один мужчина обновил рекорд, и тогда Лоримор решила вновь покорить вершину, пишет

«Был момент, когда я была действительно обеспокоена, потому что упала до того, как начала восхождение. У меня сильно болел бок, и я не могла глубоко дышать. Я боялась, что если не смогу получать достаточно кислорода, то не смогу пойти», — поделилась женщина.









Однако в итоге восхождение прошло успешно, и Лоримор вернула себе титул. По ее словам, поездка туда и обратно заняла у нее девять дней.





В 2017 году житель Нижнего Новгорода Зиновий Славинский совершил восхождение на Эльбрус в возрасте 87 лет. Таким образом он побил мировой возрастной рекорд.



