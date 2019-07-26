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Кто молодец? Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд
Источник материала: Партизан
Жительница США Энн Лоримор установила мировой рекорд, поднявшись на высочайший вулкан Африки Килиманджаро в 89 лет. Об этом сообщает телеканал ABC 15.
Энн Лоримор, Фото: coolerlifestyle.com
Несколько лет назад американка уже стала самой пожилой покорительницей Килиманджаро, однако этот титул через несколько месяцев у нее отобрала другая женщина. После этого еще один мужчина обновил рекорд, и тогда Лоримор решила вновь покорить вершину, пишет
«Был момент, когда я была действительно обеспокоена, потому что упала до того, как начала восхождение. У меня сильно болел бок, и я не могла глубоко дышать. Я боялась, что если не смогу получать достаточно кислорода, то не смогу пойти», — поделилась женщина.
Однако в итоге восхождение прошло успешно, и Лоримор вернула себе титул. По ее словам, поездка туда и обратно заняла у нее девять дней.
В 2017 году житель Нижнего Новгорода Зиновий Славинский совершил восхождение на Эльбрус в возрасте 87 лет. Таким образом он побил мировой возрастной рекорд.
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Жительница США Энн Лоримор установила мировой рекорд, поднявшись на высочайший вулкан Африки Килиманджаро в 89 лет. Об этом сообщает телеканал ABC 15.
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