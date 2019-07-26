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Ходорковский рассказал, как Путин собирается решать проблему 2024 года

27.07.2019 08:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проблема 2024 года – окончание очередного срока пребывания у власти для Владимира Путина. Далее участие в выборах запрещается ограничением Конституции. Поэтому в Кремле рассматривают несколько вариантов, о которых рассказал в своем блоге Михаил Ходорковский.


Фото: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

В 2008 году подобная проблема была решена просто: президентом стал Дмитрий Медведев. Теперь повторение такого сценария не удастся. Ведь и рейтинг, и возраст совсем другие, пишет Белсат.

Самый простой вариант – оставить власть, уйти на отдых – не рассматривается даже в шутку, отмечает Михаил Ходорковский.

Первый вариант – объединение с Беларусью в одну страну.

«Появляется новая страна с новой Конституцией. Сроки президентства обнуляются и можно управлять до момента, пока, как говорится, смерть нас не разлучит. Но такое объединение – некоторые вопросы для российской экономики. В частности, для российского хозяйства это 20 миллиардов долларов в год. Правда, для страны это не так и много. Да и для Путина это вовсе не вопрос. Вопрос в том, что Лукашенко терять власть не хочет», – отмечает Ходорковский.


Пока, говорит российский политик, Александру Лукашенко удалось отбиться от требований Кремля. По крайней мере, на некоторое время.

Другие варианты решения проблемы 2024 года – передача власти от президента премьер-министру страны. Здесь известно, что Путина станет премьером страны и сможет управлять без ограничений.

Третий вариант – просто остаться у власти после окончания срока. Для этого нужно введение в стране чрезвычайного происшествия, или война.


Ходорковский отмечает, что Путин любит принимать окончательные решения в последний момент. И то, куда он переедет в 2024 году – вопрос открытый: в Дом Правительства ли, останется ли в Кремле, или спрячется в укрепленном военном бункере – станет известно позже.
 
 
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Проблема 2024 года – окончание очередного срока пребывания у власти для Владимира Путина. Далее участие в выборах запрещается ограничением Конституции. Поэтому в...
 
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