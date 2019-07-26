Ходорковский рассказал, как Путин собирается решать проблему 2024 года

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пишет Белсат. В 2008 году подобная проблема была решена просто: президентом стал Дмитрий Медведев. Теперь повторение такого сценария не удастся. Ведь и рейтинг, и возраст совсем другие,Белсат.





Самый простой вариант – оставить власть, уйти на отдых – не рассматривается даже в шутку, отмечает Михаил Ходорковский.





Первый вариант – объединение с Беларусью в одну страну.





«Появляется новая страна с новой Конституцией. Сроки президентства обнуляются и можно управлять до момента, пока, как говорится, смерть нас не разлучит. Но такое объединение – некоторые вопросы для российской экономики. В частности, для российского хозяйства это 20 миллиардов долларов в год. Правда, для страны это не так и много. Да и для Путина это вовсе не вопрос. Вопрос в том, что Лукашенко терять власть не хочет», – отмечает Ходорковский.









Пока, говорит российский политик, Александру Лукашенко удалось отбиться от требований Кремля. По крайней мере, на некоторое время.





Другие варианты решения проблемы 2024 года – передача власти от президента премьер-министру страны. Здесь известно, что Путина станет премьером страны и сможет управлять без ограничений.





Третий вариант – просто остаться у власти после окончания срока. Для этого нужно введение в стране чрезвычайного происшествия, или война.









Ходорковский отмечает, что Путин любит принимать окончательные решения в последний момент. И то, куда он переедет в 2024 году – вопрос открытый: в Дом Правительства ли, останется ли в Кремле, или спрячется в укрепленном военном бункере – станет известно позже.



