Не поверите, на минском стадионе собрались тысячи Свидетелей Иеговы. В Беларуси это мероприятие не запрещено

пишет Наша нива. Как здесь говорят, «пиджак и галстук надевают даже те, кто терпеть не может костюмы — чтобы показать уважение к Богу». Свидетели Иеговы заполнили почти половину трибун. Дресс-кода на конгрессе нет, но многие одеты по-праздничному: мужчины при костюмах и галстуках, женщины в вечерних платьях и на каблуках. Перед входом девочка меняет черные кроссовки на босоножки,Наша нива. Как здесь говорят, «пиджак и галстук надевают даже те, кто терпеть не может костюмы — чтобы показать уважение к Богу».





На конгресс приехали люди из разных городов — Могилева, Витебска, Дрогичина, Слонима, Клецка, Бобруйска. Чтобы собраться в пятницу на стадионе, брали отпуск за свой счет. Многие приехали с детьми. Чтобы собраться в пятницу на стадионе, брали отпуск за свой счет. Многие приехали с детьми.





Под парковку арендован автовокзал «Восточный», который в полутора километрах отсюда. Из некоторых городов организовали подвоз маршрутками. Те, кто не успел заселиться в отель или к родственникам, оставляют чемоданы на стадионе — «камеру хранения» организовали неподалеку от входа. Сдаешь багаж — получаешь бумажку с написанным от руки номером.





Под зонтиками, которые защищали сначала от дождя, а потом от яркого солнца, последователи учения поют религиозные песни и слушают доклады о том, что не нужно гнаться за материальным благополучием и вульгарно одеваться. Молодежь сидит в телефонах — но не потому, что переписывается в социальных сетях: на гаджетах открыта мобильная программа Свидетелей Иеговы с библейским текстом.





Юрий Галай — председатель общины в Орше. Рассказывает, что они ходят по квартирам и проповедуют учение, ибо «так призывает Библия».





«Когда я стою с соседом по гаражу и можно поговорить о Боге, я должен это сделать», — говорит Юрий. Он не считает поведение Свидетелей Иеговы навязчивым, но вспоминает, что были случаи, когда на проповедников вызвали милицию или избивали.





На конгрессе, кстати, милиции немного.





«К нам настороженно относились только в 2011 году, после теракта в метро, — говорит Юрий. — Сейчас все спокойно проходит».









В Беларуси насчитывается 6 тысяч последователей этого учения. Среди них есть и приезжие из других стран — китайцы, нигерийские студенты.





«В Беларуси мало Свидетелей Иеговы. Если в других европейских странах их соотношение к населению 1 до 200, то здесь — 1 до 1600», — говорит Антон Чивчалов, который сам четыре года назад приехал в Беларусь из России, чтобы проповедовать.





Мужчина жил ранее в российской провинции — в Кировской области, потом в Мордовии. К учению примкнул, когда ему было 17 — нашел у бабушки соответствующую литературу, которую тот оставил кто-то из проповедников. После этого у него полностью изменилось близкое окружение. «Раньше у меня было мало друзей», — вспоминает мужчина.

Свидетели Иеговы не отмечают многие праздники — Новый год, день рождения. «Это нескромно», — замечает Антон и говорит, что свой последний день рождения он праздновал, когда ему было 13.





По его словам, в России, где Свидетели Иеговы считаются сектой, последователям учения не позволяют работать в государственных учреждениях. В Беларуси таких проблем нет. «Свидетели» работают и докторами, и преподавателями в университетах. Но они не идут на работу в милицию и другие военизированные структуры — вера не позволяет. Как и не позволяет им служить в армии. Ребята записываются на альтернативную службу и едут санитарами в дома престарелых, разнорабочие в колхозы и уборщиками в общежития.





Свидетели Иеговы верят в конец света и очередное пришествие Христа. Ранее ожидалось, что это наступит в 1975 году. Сейчас конкретную дату не называют. «Но, по всем признакам, мы доживаем последние дни. Потому что идут большие войны, падает мораль в обществе».





Дети последователей учения вступают в ряды «свидетелей» в разном возрасте — кто-то в 7 лет, кто-то в 15. Антон Чивчалов говорит, что подростков, которые не хотят принимать веру отца или матери, из дома не выгоняют. «А то, что пишут в интернете, не соответствует действительности».









В субботу, кстати, на стадионе состоится церемония массового крещения. Рядом со сценой поставят надувной бассейн, куда будут окунаться все новые последователи.











