27 июля вступил в силу антитабачный Декрет №2

В частности, декрет запрещает рекламу жидкостей для электронных систем курения, а также оказание спонсорской безвозмездной помощи в виде табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для них, систем потребления табака, сообщает БЕЛТА .

Запрет реализации методом открытой выкладки, который до этого касался продажи табачных изделий, теперь распространяется и на жидкости для электронных систем курения.

В магазинах и павильонах торговой площадью в размере 1 тыс. и более кв.м с 1 января 2020 года продажа вышеуказанных товаров будет вестись только через обособленные товарные отделы, порядок создания которых определит МАРТ.

Антитабачный декрет также запрещает использование на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных до степени смешения с наименованием видов табачных изделий.

Объекты, в которых запрещается курение, разделены на две категории: в которых полностью запрещено курение и невозможно создавать специальные зоны для курения, и те, в которых курение запрещено, но при этом должны быть созданы специально предназначенные для этой цели места.

К объектам, в которых установлен полный запрет на курение, отнесены станции метрополитена, общественный транспорт, лифты, детские площадки, автомобили, если в них присутствуют дети в возрасте до 14 лет, и др.

К объектам, в которых курение разрешено в специально созданных (выделенных) для этой цели местах, отнесены организации здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, организации, оказывающие социальные услуги, торговые объекты, объекты бытового обслуживания и общественного питания (в том числе так называемые летние площадки), государственные органы, вокзалы, аэропорты, территории пляжей.

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