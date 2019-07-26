Тенденция продолжается. Предприятия уже восьмой месяц активнее увольняют, чем трудоустраивают

Источник материала: Tut.by

В июне предприятия продолжили активнее увольнять работников, чем принимать новичков. Так, в прошлом месяце отдали трудовые книжки 63 205 человекам, а трудоустроили — 59 165. Такая картина наблюдается уже восьмой месяц подряд. С начала этого года предприятия уволили больше 336 тысяч работников. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких сферах уволенных было больше всего, а в каких, наоборот, активнее брали на работу.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Больше всего работников в июне потеряла сфера финансовой и страховой деятельности, там уволенных оказалось на 39,5% больше, чем принятых. Заметными были потери в образовании (уволенных было на 31,8% больше), профессиональной, научной и технической деятельности (12,4%), оптовой, розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов (10,6%), творчестве, спорте, развлечениях, отдыхе (8,7%), строительстве (5,9%).

Вместе с тем в июне хватало сфер, где принятых на работу, наоборот, оказалось больше. Например, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве количество работающих приросло на 6,5%, в операциях с недвижимостью — на 8,9%, в области оказания услуг по временному проживанию и питанию — на 15,9%, в информации и связи — на 23,7%. А рекордсменом оказалась сфера горнодобывающей промышленности. Там прирост работников составил 130,3%.

В целом в нынешнем месяце разрыв между уволенными и принятыми составил 4040 человек. В прошлом месяце он был значительнее — 13 291 человек. В прошлый раз принятых было больше, чем уволенных, в октябре 2018 года.

С начала этого года предприятия уволили 336 737 работников, а приняли на работу — 295 273.