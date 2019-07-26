Раздаем бесплатные билеты на один из самых роскошных концертов осени

Источник материала: Tut.by

27 июля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парные билеты на выступление Лондонского королевского филармонического оркестра 27 сентября . Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 2 августа.

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Фото: crocus-hall.ru

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 3 парных билета. Соответственно, победителей будет 3, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 1 августа, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 2 августа.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Первый концерт XIV Международного фестиваля Юрия Башмета этого года объявлен: это будет выступление Лондонского королевского филармонического оркестра 27 сентября . За более чем 60 лет существования этот коллектив не только стал ведущим классическим коллективом мира, но и постоянно демонстрировал открытость ко всему новому — это и оригинальное прочтение музыкальной классики, и оркестровые аранжировки музыки, и совместные записи с группами Pink Floyd, U2, ABBA, Queen и Oasis. Знаменитый гимн Лиги чемпионов УЕФА также был записан именно королевским филармоническим оркестром.

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Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

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