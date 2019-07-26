На девять дней Бастунский учебно-педагогический комплекс превратился в место отдыха для двадцати ребят

Источник материала: Вороновская газета





Здесь приветствуются юмор, задор и открытость в общении.

День, когда журналист побывала в лагере в живописной местности, был посвящен 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Пожалуй, самым запоминающимся моментом стал рассказ Александра Лазаренко о боевом прошлом прадедушки, ветерана Великой Отечественной войны Бронислава Антоновича Лисовского. «Он участвовал в форсировании рек Висла, Одер. Получил ранение осколком в глаз…» — оживала боевая история о солдате Победы. Школьники внимательно слушали, каждый хотел посмотреть на медали Б.А. Лисовского, подержать в руках самую дорогую награду для семьи Александра — орден Великой Отечественной войны ІІ степени…



















Рассказав о своих представлениях о войне, ее трагических последствиях, ребята из бумаги смастерили голубя мира. На нем каждый написал пожелания. Многие из них перекликались: «Пусть всегда будет мир!», «Побольше добра в жизни», «Улыбок и радости всем людям»…



























Вскоре детей позвала спортландия, посвященная памяти земляков-ветеранов. На старты вышли команды «Олимпийцы» и «Киберчемпионы». Их здорово поддерживали болельщики: «Не зевай!», «Передавай мяч», «Вперед!» Спортсмены старались быстро бегать, обходить препятствия, ловко справляться с мячом. Более удачливыми оказались «Олимпийцы», которые и праздновали победу.



























— Наш лагерь — с круглосуточным пребыванием, — познакомила с его режимом работы начальник Людмила Михайловна Шематович, — подъем у ребят в восемь утра, отбой — в десять вечера. У нас отдыхают дети разных возрастов: от шести до семнадцати лет. Старшие помогают младшим, даже готовят для них различные конкурсы. Каждый день распланирован и насыщен мероприятиями. Мы уже побывали на экскурсии в Вороновском центре творчества детей и молодежи, узнали, как можно развивать свои творческие способности. Всегда с удовольствием школьники участвуют в спортивных соревнованиях. Мы стараемся не только развлекать ребят, но и расширять их знания. Например, планируем изучить лекарственные растения. Воспитатели делают все для того, чтобы детям было комфортно, интересно и каждый ребенок нашел занятие по душе. Наверное, поэтому у нас уже не первый год отдыхают ребята из Вороново, Лиды и Гродно.







— Почему выбираете бастунский лагерь? — поинтересовалась у Дениса Стецевича, Арины Каракуловой и Артема Мухина.

— Здесь общительные дети, отличные учителя, — заверили они. — Очень вкусно кормят. Когда знаешь, что днем ждут увлекательные мероприятия и много сюрпризов от наших воспитателей, даже на каникулах просыпаться в восемь не в тягость.







Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.